To już praktycznie pewne. Błachowicz wraca do klatki! Wiadomo, kiedy i z kim

Jeszcze nie wiadomo, gdzie odbędzie się impreza. Wiadomo za to, że 26 marca walką wieczoru gali UFC Fight Night będzie właśnie starcie Polaka z Austriakiem. O tej walce mówi się już od kilku tygodni, ale 1 grudnia "MMA Junkie" potwierdziło medialne doniesienia. Dla Jana Błachowicza będzie to powrót po porażce z Gloverem Teixeirą. 42-letni Brazylijczyk odebrał mu pas wagi półciężkiej.

Devin Clark, Jimi Manuwa, Anthony Smith i Thiago Santos to rywale, którzy ostatnio polegli z Rakiciem. W jego ostatnich 13 walkach pokonał Austriaka jedynie Volkan Oezdemir. Rakić aż dziewięć razy wygrał przez KO lub TKO. Jego bilans w UFC to siedem walk - sześć wygranych i jedna porażka, właśnie z Oezdemirem

Starcie z Błachowiczem? To byłaby walka, w której trudno byłoby wskazać faworyta. Pewni moglibyśmy być tylko tego, że byłby to widowiskowy pojedynek, bo obaj lubią ofensywny styl. 29-letni Aleksandar Rakić jest sklasyfikowanym na trzecim miejscu rankingu UFC.

Kiedy Błachowicz może odzyskać pas?

Jeśli Polak pokonałby Rakicia, to najprawdopodobniej dostanie wtedy walkę będącą eliminatorem do starcia o pas. Także Błachowicz potrzebuje pewnie dwóch wygranych, by spróbować odzyskać pas. A czasu ma coraz mniej, bo już niedługo skończy 39. lat. Pocieszenie jest takie, że Glover Teixeira ma aż 42 lata.