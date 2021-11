Artur Szpilka zabrał głos po gali Fame MMA. "Misiuńcia"

- Widzę po narożniku Andrzejewskiej, że wszyscy są zadowoleni - mówił komentator po dwóch rundach, w których Anna Andrzejewska - utytułowana kulturystka, była pięściarka i trenerka personalna - dość spokojnie kontrolowała ten pojedynek. Realizator kilka razy pokazywał wtedy Artura Szpilkę, który był na widowni, gfdzie w pewnym momencie spuścił głowę. To samo zrobił po walce. Zupełnie inaczej wtedy zachowywała się "Kamiszka", która skakała w oktagonie i wyraźnie pokazywała, że wygrała tę walkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Ludzie piszą „Artur, weź zaj**b Don Kasjo", a ja myślę: „Kto to w ogóle jest?"

Burza po walce Don Kasjo - Wrzosek na Fame MMA. "Odwołujemy się"

Partnerka Artura Szpilki przyłapana po gali Fame MMA

Kiedy konferansjer ogłosił werdykt i jednogłośne zwycięstwo Andrzejewskiej, dalej z niedowierzaniem kręciła głową. - Nie zgadzam się, Anka ledwo stała na nogach. Dwie pierwsze rundy były remisowe, ale w trzeciej podkręciłam tempo - mówiła Wybrańczyk zaraz po walce w oktagonie, a publiczność w Ergo Arenie zaczęła wtedy na nią gwizdać. - No cóż, taki jest sport - dodała po chwili z uśmiechem.

Uśmiechnięta była też w kuluarach Ergo Areny, gdzie przyłapała ją kamera "Super Expressu". Stała tam razem ze swoim narożnikiem i przyjaciółmi, przykładała sobie lód do policzka. Było słychać, że jeszcze analizuję tę walkę, ale to była krótka analiza, bo po chwili - też z uśmiechem - rzuciła tylko "je**ć to". Zapozowała do wspólnego zdjęcia, które zrobił Szpilka i wszyscy razem opuścili Ero Arenę.

Artur Szpilka: Moim zdaniem misiuńcia nie przegrała

"Kamiszka" zwróciła się do swoich fanów także na Instgaramie. - Dzięki za miłe wiadomości. I co? Widzimy się na następnej gali - powiedziała Wybrańczyk, kiedy jeszcze była w Ergo Arenie i szła na widownię, by oglądać następne walki. Razem ze Szpilką. - Moim zdaniem misiuńcia nie przegrała - wtrącił się Szpilka. - Nieważne - zaśmiała się wtedy Wybrańczyk, a pięściarz od razu dodał: - Nieważne. Ja się nie znam na MMA.

Może i się nie zna, ale od dłuższego czasu spekuluje się, że taka będzie przyszłość Szpilki (24-5, 16 KO). Zawodowego pięściarza, który w maju przegrał piątą walkę bokserską na zawodowych ringach - w Rzeszowie przez nokaut z Łukaszem Różańskim (14-0, 13 KO). Niewykluczone, że ostatnią w boksie, bo już kilka miesięcy temu pisało się, że Szpilka negocjuje swój kontrakt z federacją KSW.

Dyskwalifikacja! I totalne wyniszczenie. "Jego gardą jest po prostu głowa"

Fame MMA 12. Wyniki walk: