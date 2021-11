Walka pomiędzy Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim a Marcinem Wrzoskiem już od dłuższego czasu wzbudzała ogromne emocje. Obaj zawodnicy stanęli na wysokości zadania, a pojedynek nie zakończył się przed czasem. Ostatecznie jednogłośną decyzją sędziów (60:54, 59:55 i 58:56) wygrał "Don Kasjo".

Taki werdykt rozwścieczył Wrzoska, dla którego zwycięstwo miało być przepustką do KSW. Zawodnik nie zgadzał się z decyzją sędziów i nie ukrywał tego. Na jednym z nagrań bezpośrednio po walce widać, że Wrzosek cofnął się w kierunku trybun i ruszył do jednego z kibiców, a później go uderzył. Całość można zobaczyć poniżej (Uwaga na nagraniu pojawiają się wulgaryzmy):

Sam Wrzosek został zapytany, o całą sytuację, ale 34-latek nie chciał się wypowiadać na ten temat. - Nie pamiętam - odopowiedział krótko.

To nie koniec skandali związanych z Wrzoskiem. Po walce zaatakował także "Don Kasjo". Ostatecznie do konfrontacji nie doszło, bo zawodnik został w porę powstrzymany. Zareagować musiał nawet Krzysztof Rozpara, jeden z organizatorów popularnych gal.

Emocje czuć było także w wypowiedziach "The Polish Zombie". - J****e leśne dziadki z Polskiego Związku Bokserskiego. Dali swojemu ziomeczkowi, który jest dla nich krową znoszącą złote jajka, bo jest kontrowersyjnym patusem, co sprzedaje subskrypcje 13-letnim dzieciom - skomentował wynik. Jak dodał zamierza odwołać się od tego werdyktu. - Decyzja żadnych starych c***i tego nie zmieni [...] Zawalczyłem lepiej niż Kasjusz, to wystarczy, żebym wygrał walkę - dodał.