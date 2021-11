To była walka gigantów! Ale ostrzegali. "Bestia" już słaniał się na nogach

- W kuluarach mówi się, że tak mocno trenuje, że wysiadają zawodowcy - zachwalali Krzysztofa Radzikowskiego komentatorzy Fame MMA. Radzikowski to gwiazda programu "Gogglebox", ale także były strongman. Tak samo, jak Piotr "Bestia" Piechowiak, z którym wszedł w sobotę do oktagonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Weteran UFC zawalczy na FAME MMA. "Wybiłem mu z głowy prawdziwy sport"

Partnerka Szpilki wygwizdana na Fame MMA. Ta mina mówi wszystko. "Nie zgadzam się"

"To się może skończyć w pierwszej sekundzie"

- To walka z cyklu, że lepiej nie mrugać. To się może skończyć w pierwszej sekundzie. Każdy cios może zgasić światło - ostrzegali komentatorzy. Pierwszy cios światła nie zgasił, ale walka od początku była bardzo dynamiczna i efektowna.

"Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl"

Lepiej zaczął "Bestia", który szybko powalił Radzikowskiego, ale ten w końcu wstał. No i zaczął kopać. - To jest walka gigantów, proszę państwa - zachwycali się dalej komentatorzy. Ale było się czym zachwycać. Także w drugiej rundzie, kiedy na samym początku "Bestia" zasygnalizował, że dostał cios poniżej pasa. - Walczymy, walczymy - mówił sędzia, który nie przerwał wtedy walki. No i "Bestia" walczył. Znowu obalił Radzikowskiego i okładał go parterze.

To samo zrobił w trzeciej rundzie, kiedy wydawało się, że w ogóle do niej nie wyjdzie, bo po sześciu minutach walki wyglądał na krańcowo wykończonego. Zresztą tak samo, jak Radzikowski, który w ostatniej rundzie nie miał już siły. Przede wszystkim, by wyjść spod uścisku "Bestii", który w sobotę zawalczył po raz trzeci w klatce i po raz trzeci wychodził z niej zwycięski.

Zadyma przed galą Fame MMA! "Nagle splunął. Wstałem i mu zaj****em"

Fame MMA 12. Karta walk: