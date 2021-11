Zadyma przed galą Fame MMA! "Nagle splunął. Wstałem i mu zaj****em"

- Przecież to są jakieś żarty. Zwycięzca nie może się podnieść, o co tutaj chodzi? Ja wygrałem tę walkę, jednogłośnie! Co mogę ci więcej powiedzieć? Wszystko masz za sobą, zaraz go wyniosą na noszach! To jest śmiech na sali, to są jakieś jaja, ale walić ten werdykt - krzyczał do mikrofonu Mateusz "Muran" Murański na majowej gali Fame MMA.

A za jego plecami w asyście trenerów i ratowników medycznych leżał Arkadiusz "Aroy" Tańcula. Nieprzytomny i skrajnie wyczerpany, ale zwycięski, bo to jego po trzech rundach sędziowie jednogłośnie wskazali jako zwycięzcę.

"Co mi będzie pluł jakiś leszcz"

Murański od razu zażądał rewanżu. Miało do niego dojść na Fame MMA 12, ale na drodze stanęła kontuzja szyi. "Super Express" informuje jednak, że Murański przed sobotnią galą pojawił się na ważeniu w specjalnym kołnierzu, który nie przeszkodził mu, by za kulisami poszarpać się z Tańculą. - Sapał się, ale nie zrozumiałem, co powiedział. Nagle splunął tak jakby pode mnie. Co mi będzie pluł jakiś leszcz... Wstałem i mu zaj****em - powiedział Tańcula w rozmowie z "Super Expressem".

Sytuację skomentował także Wojciech Gola, szef organizacji. - Słyszałem, że Mateusz Murański napluł na Arka Tańculę, a ten uderzył go po prostu z pięści - potwierdził całe zajście jeden z właścicieli Fame MMA

Konflikt Murańskich z Tańculą

Na razie nie wiadomo, czy dojdzie do ich walki. Wiadomo, że w sobotę z Tańculą zawalczy Jacek Murański - ojciec Mateusza, który także jest skonfliktowany z Tańculą. A ten konflikt trwa od dawna. Szczególnie pomiędzy młodszym z Murańskich i Tańculą, którzy byli kiedyś dobrymi znajomymi, może nawet przyjaciółmi. Razem grali w serialu "Lombard. Życie pod zastaw", ale kolegowali się także poza planem, chodzili na wspólne imprezy.

Po jednej z nich Murański został jednak nagrany w kompromitującej sytuacji. Wraz z ojcem Jackiem - także aktorem - oskarżyli go o to, że dosypał coś "Muranowi" do drinka, a potem celowo skompromitował. - Jestem strasznie wymęczony psychicznie i cieszę się, że to już ostatni tydzień i będzie koniec. Ale k...a nie, to nie będzie koniec, bo to nie skończy się po tej walce. Jeszcze będziemy się sądzić w sądzie - wyznał w maju Tańcula w rozmowie z "Super Expressem", gdzie zdradził, że rodzina Murańskich oczekuje od niego prawdziwej fortuny. - To nie jest żaden pozew, tylko przedsądowe wezwanie do polubownego załatwienia sprawy, że jak im zapłacę 560 tysięcy, to zapomnimy o wszystkim - tłumaczył.

Karta walk Fame MMA 12