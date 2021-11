Szpilka wkurzył się na "Don Kasjo" przed Fame MMA 12: Za takie zachowanie w łeb i tyle

W sobotę dojdzie do gali FAME MMA 12, której hitem będzie pojedynek Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego z Marcinem Wrzoskiem. Nie od dziś wiadomo, że pierwszy z nich lubi pogrzać emocje na długo przed walką. "Don Kasjo" kilkukrotnie atakował Wrzoska. W czwartek w programie "Face2Face" porównał rywala do Marcina Najmana. - Te samo imię... Marcin Najman, Marcin Wrzosek. Marcina nie lubią w Częstochowie, a jego w Bydgoszczy - stwierdził.

Szpilka komentuje zachowanie "Don Kasjo": W łeb i tyle. Nie ma gadania

Takie zachowanie nie podoba się Arturowi Szpilce, który nie ukrywa, że w sobotnim pojedynku będzie za Wrzoskiem i to głównie dlatego, że nie ceni zachowania Życińskiego. - Bardzo mi się nie podobało, jak sobie ubliżali nawzajem, albo to bardziej Kasjo ubliżał Wrzoskowi. Dla mnie to jest krótka piłka. Za takie zachowanie w łeb i tyle. Nie ma gadania. Są jakieś granice tego ubliżania. Te granice już dawno zostały przekroczone i po prostu to nie jest to, co ja lubię, czy się z tego cieszę - stwierdził Szpilka w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim.

Czegoś takiego na ceremonii ważenia FAME MMA jeszcze nie było. Murański dał popis

Dla Wrzoska wygrana w sobotnim starciu ma być przepustkę do powrotu do KSW. Jak zapowiedział jej szef Martin Lewandowski, w przypadku porażki ta droga będzie zamknięta. Co ciekawe na FAME MMA 12 walczyć będzie także partnerka Artura Szpilki. Kamila "Kamiszka" Wybrańczyk, która zmierzy się z Kamilą "Zusje" Smogulecką,

Gale FAME MMA 12 odbędzie się w sobotę 12 listopada w Ergo Arenie. Jej start jest zaplanowany na godzinę 20:00. Wydarzenie będzie transmitowane w systemie PPV.

Karta walk Fame MMA 12: