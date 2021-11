Oficjalnie: To koniec legendarnego duetu. "Takie życie"

W sobotę portal WP Sportowefakty poinformował, że gale KSW dłużej nie będą transmitowane przez stację Polsat. Nową nadawcą ma być platforma Viaplay, która w Polsce pojawiła się w sierpniu, a w swojej ofercie ma m.in. mecze Bundesligi, Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy czy też najlepszą ligę hokejową świata - NHL.

REKLAMA

Zobacz wideo Błachowicz o walce Khalidov vs Soldić: Wszystko może się wydarzyć

Fame MMA 12 już dziś! Karta walk. Gdzie i o której obejrzeć? [STREAM ONLINE]

Do ogłoszenia współpracy KSW z Viaplay ma dojść 22 listopada podczas oficjalnej konferencji prasowej w warszawskiej restauracji Champions. To tam odbywały się pierwsze gale KSW. Na konferencji prasowej pojawić się mają właściciele federacji - Maciej Kawulski i Martin Lewandowski - oraz główni bohaterowie najbliższej gali.

To nie są jedyne zmiany, jakie czekają fanów KSW. Łukasz "Juras" Jurkowski, który komentuje gale od wielu lat, tworząc legendarny duet z Andrzejem Janiszem, poinformował na swoim koncie w mediach społecznościowych, że obaj rozstają się z organizacją KSW.

"Juras" Jurkowski kończy współpracę z KSW. "Nie skomentujemy najbliższej grudniowej gali"

"Jako że coraz głośniej o przejściu KSW z Polsatu do platformy Viaplay czas napisać to oficjalnie. Janisz&Juras rozstają się z organizacją i nie skomentujemy już najbliższej grudniowej gali. Takie życie. Dziękujemy za tyle lat wspólnej zabawy i życzę powodzenia następnym. Każdego da się zastąpić i za kilka gal przyzwyczaicie się do nowych głosów. My pozostajemy przy UFC, FEN, Babilon MMA i wielu innych Kusi też, aby spróbować futbol - napisał Jurkowski na Instagramie, zamieszczając obok wpisu swoje zdjęcie z Janiszem.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Współpraca KSW i Polsatu trwała od drugiej gali federacji, czyli od lipca 2004 roku. Od grudnia 2009 roku i walki Mariusza Pudzianowskiego z Marcinem Najmanem KSW regularnie gościło w otwartym kanale Polsatu. Trzy lata później federacja rozpoczęła sprzedaż w systemie pay-per-vew, a Cyfrowy Polsat był głównym dystrybutorem gal.

Czegoś takiego na ceremonii ważenia FAME MMA jeszcze nie było. Murański dał popis

Najbliższa gala KSW odbędzie się 18 grudnia. Dojdzie na niej do prawdopodobnie najbardziej spektakularnej i najdroższej walki w historii federacji. Jej legenda - Mamed Chalidow - zmierzy się z Roberto Soldiciem. Pierwszy jest aktualnym mistrzem wagi średniej, w której odbędzie się pojedynek, a drugi jest mistrzem lżejszej wagi półśredniej.