Glover Teixeira bardzo szczerze podsumował Jana Błachowicza

Jan Błachowicz stracił pas mistrzowski wagi półciężkiej podczas gali UFC 267 w Abu Zabi. Glover Teixeira dosyć szybko udusił Cieszyńskiego Księcia i dbał o to, żeby pojedynek został rozstrzygnięty w parterze. Brazylijczyk miał ogromną przewagę, a Błachowicz odklepał w drugiej rundzie. "Wszystko było ze mną źle, nie było tej polskiej legendarnej siły" - komentował Polak tuż po walce. Prawdopodobnie kolejnym rywalem Teixeiry będzie Jiri Prochazka.

Glover Teixeira wspomina walkę z Janem Błachowiczem. "Wiedziałem, że nie wrócimy do stójki"

Glover Teixeira, nowy mistrz wagi półciężkiej był gościem podcastu The MMA Hour. Brazylijczyk zdradził, jakie miał odczucia tuż przed walką z Janem Błachowiczem. "Kiedy Joe Martinez ogłaszał moje imię, to po prostu patrzyłem na ziemię, która była cała w krwi. Ja też krwawiłem i pomyślałem sobie: przyczynimy się do tej krwi, to będzie wojna. Byłem gotowy na wszystko, co się zdarzy w klatce. Po drugiej stronie tego ośmiokąta znajduje się mężczyzna i muszę go pokonać. Ale nie sądziłem, że szybko zdominuję Błachowicza i pokonam go tak łatwo. Oczywiście łatwo, ale z dużym szacunkiem do Jana" - powiedział.

Teixeira wrócił też do obalenia Błachowicza i zdradził swój sposób na tak szybką wygraną w parterze. "My to uderzenie w parterze nazywamy 'rozsmarowaniem kurczaka'. Sprowadziłem go na ziemię, a moja pachwina naciskała na jego plecy. To było bardzo niewygodne zagranie. Ja o tym wiedziałem i Jan Błachowicz też o tym wiedział, że nie uda mu się wrócić do stójki. Trudno się z tego wydostać, więc równie dobrze można od razu odklepać" - dodał Brazylijczyk.

Na ten moment UFC nie ogłosiło, kiedy z kim Jan Błachowicz ponownie zawalczy w klatce. Anthony Smith zdradził w podcaście The MMA Hour, że otrzymał zapytanie od federacji nt. potencjalnego pojedynku z Cieszyńskim Księciem. "Janek jest dobrym zawodnikiem, ale nie ucieknie ode mnie i od walki ze mną w oktagonie" - przyznał krótko.

Jan Błachowicz zdradził Antoniemu Partumowi na łamach Sport.pl, że wróci do walki nie wcześniej niż w marcu przyszłego roku. Kto będzie jego rywalem? "To będzie top. Top, top. Ja przegrałem walkę, ale przegrałem walkę mistrzowską, więc rywal będzie top, top" - powiedział Błachowicz. Prawdopodobnie padnie na Austriaka Aleksandara Rakicia.