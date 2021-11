"Hulk" pokazał, co robi gołymi rękami. "Gościu, jesteś nienormalny"

"Lepiej go nie denerwuj" - pisze już na wstępie "The Sun" o "Irańskim Hulku", jak nazywany jest Sajad Gharibi, który opublikował właśnie wideo z treningu, gdzie najpierw gołymi rękami rozbija arbuza, później trzyma w ręku wielki metalowy kloc i holuje samochód, a następnie wściekle pięściami wielokrotnie uderza w ścianę i wybija w niej dziurę.

REKLAMA

Zobacz wideo Błachowicz o porażce z Teixeirą: Zrobiło mi się ciemno przed oczami i klepałem

"Oszukany". Polski klub jest na skraju upadku, a do akcji wkracza Artur Boruc

"Najstraszniejszy człowiek świata" kontra "Irański Hulk"

"Gościu, jesteś nienormalny. Ale wejdź w końcu do klatki i coś pokaż" - piszą internauci. No i "Irański Hulk" w końcu wejdzie. 29-letni siłacz, ważący aż 180 kilogramów i mierzący 186 centymetrów wzrostu, zmierzy się z Brytyjczykiem Martynem Fordem. 39-letnim kulturystą, mierzącym aż 203 centymetry wzrostu i ważącym 140 kilogramów, który przez "The Sun" nazywany jest "Najstraszniejszym człowiekiem świata".

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl"

"Chcę stworzyć widowisko, które nigdy nie zapomnicie. To dla mnie osobista sprawa. Zbyt wiele zostało powiedziane i tego nie da się odwrócić" - pisał Martyn Ford na Instagramie, kiedy ogłoszono, że jego pojedynek z "Irańskim Hulkiem" odbędzie się 2 kwietnia w hali O2 w Londynie na gali "Boxstar - Celebrity Boxing".

Polska stawia mocne żądania Chińczykom i ma opcję atomową. "Nie ma dyskusji"

"Już na konferencji prasowej zobaczycie, co to znaczy. Nie mogę wam obiecać najbardziej technicznej walki, ale obiecuję, że wniosę do ringu absolutnie wszystkie siły, aby stworzyć walkę, której nie będziecie umieli zapomnieć! Bardzo bym chciał, abyście zapełnili halę. Chciałbym mieć około 20 tysięcy wspierających przyjaciół i rodziny za sobą!" - dodawał Ford, który ma na Instagramie 3,2 mln obserwujących. Znacznie więcej niż "Irański Hulk" - 612 tys.