Gwiazda UFC zmasakrowana. Nie poznaje go nawet własny syn. "Co za obrazek"

- Muszę cię poinformować synku, że twój ojciec w swojej ostatniej walce podjął kilka naprawdę złych decyzji - mówi Michael Chandler na nagraniu, które opublikował na Instagramie. Pojawia się tam także jego syn, który jak pisze "The Sun" jeszcze przez jakiś czas nie pozna swego ojca, bo ten wciąż zmuszony jest do noszenia lodowej maski. - Wkrótce się zobaczymy, kocham cię synku - stara się dalej żartować Michael Chandler.

"To nie była walka, to była wojna"

Żartów nie było jednak w sobotę - na gali UFC 268 w Nowym Jorku - w hali Madison Square Garden, gdzie zarówno Chandler, jak i Justin Gaethje, który go pokonał, zaraz po walce byli tak wycieńczeni i porozbijani, że nawet nie stanęli do wywiadów. Od razu udali się do szpitala. Co ciekawe, jak wynika z nagrań opublikowanych z zaplecza UFC, pojechali tam jedną karetką.

"To nie była walka, to była prawdziwa wojna" - piszą zachwyceni fani, którzy dodają także wsparcia przegranemu Chandlerowi. "Co za obrazek... Wyglądasz strasznie. Ale to znaczy tylko jedno, że jesteś prawdziwym wojownikiem, legendą. Zasłużyłeś na to, by w najbliższej przyszłości zawalczyć o pas".

Chandler to były mistrz kategorii lekkiej federacji Bellator. Z UFC związany jest od jesieni zeszłego roku. Stoczył tutaj trzy walki. I choć wygrał tylko jedną - w debiucie z Danem Hookerem, to mierzył się z absolutną czołówką, bo w maju przegrał także z Charlesem Oliveirą, a więc aktualnym mistrzem świata w wadze lekkiej, który na grudniowej gali zawalczy o pas z Dustinem Poirierem. Zwycięzca tej walki miałby się jednak najpierw spotkać z Gaethje.