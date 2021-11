Błachowicz u Wojewódzkiego ujawnia kulisy walki. "Trzy sekundy i bym odpłynął"

Jan Błachowicz nie jest już mistrzem wagi półciężkiej federacji UFC. Ponad tydzień temu Polak przegrał przez poddanie z Gloverem Teixeirą. "Nic dzisiaj nie pokazałem" - skomentował swój występ Błachowicz na Instagramie. I chociaż to ocena bardzo ostra, to niestety zgodna z prawdą.

Zobacz wideo Błachowicz o porażce z Teixeirą: Zrobiło mi się ciemno przed oczami i klepałem

W pierwszej rundzie Błachowicz został zdominowany w parterze, do którego został sprowadzony niedługo po rozpoczęciu walki. W drugiej rundzie Teixeira naruszył Polaka kilkoma mocnymi ciosami i tuż po upływie 3. minuty starcia zaczął dusić go w parterze, zmuszając naszego mistrza do poddania się.

Błachowicz tłumaczy się z porażki

We wtorek Błachowicz kolejny raz odniósł się do walki. Tym razem na antenie stacji TVN, w rozmowie z Kubą Wojewódzkim w jego programie. - Nie jestem typem człowieka, który użala się nad sobą. Wiadomo, że to boli i nie jest to fajne uczucie. Byłem najnormalniej w świecie wk*****ny na siebie - powiedział Błachowicz.

I dodał: - Nie znam przyczyny tego, co się wydarzyło w tej walce. Teraz jadę na wakacje i potem się zacznie. Muszę usiąść z trenerami, przeanalizować, co poszło nie tak, dlaczego się tak wydarzyło, a nie inaczej. Przyczyn, do których nie dotarłem, mogło być dużo, ale dojdę do nich. Ewidentnie coś nie zagrało. Tam był jeden mistrz, Glover. Janek gdzieś się zgubił po drodze, ale się odnajdzie.

Błachowicz odniósł się jeszcze do sytuacji z drugiej rundy, w której poddał walkę. - Jak nie odklepiesz, to idziesz spać i przegrywasz. Trzy sekundy i bym odpłynął, musiałem odklepać. Taka jest prawda, nie dałem rady - powiedział.

I zapewnił na koniec: - Przy okazji ostatniej wizyty powiedziałem ci, że będę mistrzem świata i teraz ci obiecuję, że ten pas odzyskam. Na pewno.