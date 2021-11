Najnowsze informacje nt. zdrowia "Walusia". Rozpaczliwy apel jego siostry

W rozmowie z WP SportoweFakty siostra Artura Walczaka, Iwona Czak przekazała, że "nie wie, co będzie dalej". Co gorsza, kobieta przyznała dodatkowo, że "lekarze również nie wiedzą". Są to pierwsze od dłuższego czasu informacje na temat jego stanu zdrowia od pechowej gali.

Stan Artura Walczaka krytyczny

Iwona Czak zdradziła również, że jej brat jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. - W innym wypadku nie wytrzymałby bólu. Trzeba teraz czekać aż zejdzie obrzęk mózgu i wtedy dopiero lekarze będą podejmować jakieś decyzje - wyjaśniła.

Póki co trudno wyrokować, kiedy dojdzie do poprawy stanu zdrowia. Na ten moment wiadomo jedynie, że stan "Walusia" jest krytyczny. Po wybudzeniu ze śpiączki czeka go długa rehabilitacja.

Siostra "Walusia" rozpoczęła zbiórkę

W poniedziałek na profilu Pani Iwony na Facebooku pojawił się post, w którym prosi o pomoc i przekazywanie darowizn na rehabilitację "Walusia". Kobieta wyjaśniła w nim, na jaki cel zbierane są pieniądze.

"Ogromna prośba. Dzisiaj założone zostało konto na rehabilitację i powrót do zdrowia Artura Walczaka. Nadal jest w ciężkim stanie i rokowania są bardzo złe. Jeżeli wybudzony zostanie ze śpiączki farmakologicznej potrzebna będzie rehabilitacja i stała opieka w ośrodku rehabilitacyjnym. Ja jako jego siostra nie mam takich środków, które pozwoliłyby na w/w potrzeby i rehabilitację, dlatego proszę Was o udostępnianie tego posta wszędzie gdzie się da i wsparcie mojego brata Artura. Z góry wszystkim dziękuję. Mój nr konta, na który można wpłacać pieniążki, jest na zdjęciu" - czytamy.