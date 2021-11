"Najstraszniejszy człowiek świata" kontra "Hulk"! Tego nie da się odwrócić

Rok temu 39-letni olbrzym z Wielkiej Brytanii, Martyn Ford, podpisał kontrakt z KSW, ale nawet nie zadebiutował na galach polskiej federacji. - Martyn Ford nie będzie rywalem Mariusza Pudzianowskiego, bo nie jest zawodnikiem z tej półki. Nie wykluczam jednak starcia Anglika z "Bombardierem". To możliwe zestawienie - mówił wówczas Sport.pl Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW.

Ford kontra "Irański Hulk". Ale nie w KSW

Jak się okazuje, mierzący 203 centymetry i ważący 140 kilogramów brytyjski kulturysta - nazywany przez "The Sun" jako najstraszniejszy człowiek na świecie - zadebiutuje w MMA w barwach innej federacji - Boxstar - Celebrity Boxing. I zmierzy się w niezwykle ciekawym przeciwnikiem.

Rywalem Martyna Forda będzie bowiem "Irański Hulk", czyli Sajad Gharibi. 29-letni siłacz waży aż 180 kilogramów, mając 186 centymetrów wzrostu! Od kilku lat mówiło się, że do tej walki może dojść na jednej z gal KSW, ale ostatecznie odbędzie się ona 2 kwietnia 2022 roku w hali O2 w Londynie.

Gigant z KSW: Kontrakt został podpisany, walka jest już pewna

"Chcę stworzyć widowisko, które nigdy nie zapomnicie. To dla mnie osobista sprawa. Zbyt wiele zostało powiedziane i tego nie da się odwrócić" - pisał Martyn Ford na Instagramie.

"Już na konferencji prasowej zobaczycie, co to znaczy. Nie mogę wam obiecać najbardziej technicznej walki, ale obiecuję, że wniosę do ringu absolutnie wszystkie siły, aby stworzyć walkę, której nie będziecie umieli zapomnieć! Bardzo bym chciał, abyście zapełnili halę. Chciałbym mieć około 20 tysięcy wspierających przyjaciół i rodziny za sobą!" - dodawał 39-latek, który ma ponad 3 miliony obserwujących.