Jan Błachowicz jednoznacznie o kontrowersyjnej walce na gali Najmana

Marcin Najman wpadł na pomysł, aby na jego gali MMA-VIP III doszło do pierwszego starcia w historii polskiego MMA pomiędzy mężczyzną a kobietą. Walka odbiła się echem na całym świecie, pisały o niej największe dzienniki na całym świecie.

Walka kobiety z mężczyzną na gali MMA-VIP komentowana na całym świecie. Teraz głos zabrał Jan Błachowicz

Opinie były w większości negatywne. "To jest przerażające" - krzyczał już w tytule dziennik "The Sun". "Gala MMA, w której naprzeciw siebie stanęło dwóch mężczyzn i dwie kobiety, wywołała prawdziwy skandal. Mężczyźni zwyciężyli w obu starciach przez KO i wywołali falę negatywnych reakcji wśród fanów tego sportu" - pisał za to rumuński portal fanatik.ro.

Teraz o komentarz w sprawie walk kobiet z mężczyznami został poproszony były mistrz UFC, Jan Błachowicz. - Uważam, że pewnych granic się nie powinno przekraczać. Z drugiej strony nie jestem kimś, kto będzie mówił ludziom, co mają robić i zabraniał żyć tak, jak chcą. Jeżeli chcą to robić: kobieta chce się bić z mężczyzną, to niech to robią. Tylko że może się komuś stać krzywda - ostrzegał w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Błachowicz: Mam nadzieję, że są jakieś badania i kontrole. Że to nie są ludzie z przypadku

- Mam nadzieję, że organizatorzy, którzy organizują tego typu starcia są na tyle mądrymi ludźmi i myślą na tyle do przodu, że są jakieś badania i kontrole. Że to nie są ludzie z przypadku, żeby nie było jakiejś tragedii - dodał Błachowicz.

Błachowicz w sobotę przegrał walkę z Gloverem Teixeirą i stracił mistrzowski pas UFC. - Nie miałem woli przetrwania. Zrobiło mi się ciemno przed oczami - opisywał przegrany pojedynek w rozmowie z dziennikarzem Sport.pl, Antonim Partumem.