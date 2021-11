Ależ to byłby hit KSW! Jest odpowiedź na propozycję Chalidowa. "ALL IN"

Na KSW 64 w Łodzi Mariusz Pudzianowski w 18 sekund rozprawił się z "Bombardierem". Kibice byli jednak zdegustowani, bo Senegalczyk Serigne Ousman Dia nie okazał się żadnym zagrożeniem. Zażenowany był także Mamed Chalidow, mistrz KSW w wadze średniej. - Jak człowiek nie potrafi na tarczy wyprowadzić prostego, to chyba coś jest nie tak. Mam prawo do swojego zdania, znam się na MMA i to, co zobaczyłem to była komedia. Lepszą walkę dał Nikola Milanović, który wszedł w zastępstwie podczas poprzedniej walk - stwierdził Czeczen z polskim paszportem. I dodał, że chętnie zobaczyłby walkę Pudzianowskiego z Michałem Materlą. - Taka walka byłaby wielką niewiadomą i naprawdę jestem ciekaw, jak by się ona skończyła - oświadczył Mamed.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Błachowicz: Nie miałem woli przetrwania. Zrobiło mi się ciemno przed oczami

Na reakcje ze strony Materli nie trzeba było długo czekać. "Cipao" oznaczył na Instagramie Pudzianowskiego i KSW, a także napisał: "SPRAWDZAM - „ALL IN". Ten wpis można interpretować tylko w jeden sposób. Materla jest gotów do walki z Pudzianowskim, a skoro zawodnik wagi ciężkiej chciał się zmierzyć z Mamedem, to i powinien przyjąć propozycję Materli. Warto dodać, że Materla walczy w kategorii średniej, czyli do 84 kg, a Pudzianowski waży około 17 kg.

Jan Błachowicz już zna kolejnego rywala. "Top, top"

Materla wolnym zawodnikiem

We wtorek wieczorem okazało się, że Michał Materla nie będzie już zawodnikiem i współorganizatorem EFM Show. W tej organizacji stoczył tylko jedną walkę (pokonał Francuza Moise'a Rimbona).

Więcej o sporcie przeczytasz na portalu Gazeta.pl

W KSW Michał Materla stoczył 25 walk, z których wygrał 19. Pierwsze trzy stoczył już na gali KSW 6 w 2006 roku, wszystkie wówczas wygrał, zwyciężając również w całym turnieju w wadze średniej. Przez długi czas był międzynarodowym mistrzem, a pas ]stracił w 2015 roku po porażce ze swoim przyjacielem, Mamedem Chalidowem. Ostatnia walka Materli dla KSW miała miejsce w listopadzie 2020 roku, gdy przegrał z Roberto Soldiciem przez TKO.