Sensacja! Michał Materla odchodzi z kolejnej organizacji! Sprzedaje swoje akcje

Wtorek okazał się gorącym dniem dla polskich kibiców MMA. Rano okazało się, że Szymon Kołecki odchodzi z KSW, a wieczorem, że Michał Materla nie będzie już zawodnikiem i współorganizatorem EFM Show.

"Cipao" niemal przez całą karierę był związany z KSW, ale w kwietniu postanowił odejść. Związał się z EFM Show, czyli projektem jego brata. - Byłem w szoku, bo dowiedziałem się o tym z mediów. Po tylu latach współpracy spodziewałem się jednak chociaż telefonu. Nie jestem obrażony, ale czuję niesmak - mówił wtedy Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW.

Podczas gali EFM Show 2 Materla pokonał Francuza Moise'a Rimbona. Dla Polaka był to rewanż za porażkę sprzed 15 lat. Ale to była jedyna walka w nowych barwach.

- Po długim namyśle, wraz z Michałem Materlą podjęliśmy decyzję o zakończeniu z dniem 2 listopada 2021r. naszej działalności w EFM SHOW S.A. Odsprzedajemy nasze akcje dotychczasowym wspólnikom, którzy mają inną wizję na dalszy rozwój tego projektu. My natomiast będziemy kontynuować przygodę ze sztukami walki i MMA. Zaangażowanie w EFM Show było dla nas niezwykłym doświadczeniem zawodowym, i możliwością sprawdzenia się w roli organizatorów mieszanych sztuk walki. Poznaliśmy i współpracowaliśmy z fantastycznymi osobami, które wspierały nas w codziennej pracy i stawały się częścią naszego zespołu. W tak trudnych, pandemicznym czasach zdołaliśmy zorganizować cztery wspaniałe gale w trzech europejskich krajach – Niemczech, Polsce i Bułgarii. Uważam, że wszystkie stały na bardzo wysokim poziomie zarówno sportowym jak i produkcyjnym. Na pewno zobaczymy jeszcze „Cage Box" w najmniejszym ringu bokserskim świata, zjeżdżający do Oktagonu – bo ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania każdego z naszych eventów. Dziękuje zawodnikom, menadżerom, sponsorom, mediom i partnerem biznesowym za współpracę i zaufanie. Dziękuję także fanom MMA, którzy wspierali nas dobrym słowem, a kiedy trzeba było, konstruktywnie krytykowali. Dziękuję obecnym wspólnikom federacji za wsparcie, pracę i zaangażowanie w projekt i życzę im dalszych sukcesów zawodowych. Dziękuję również naszym byłym wspólnikom firmie BK Solar System, Tomaszowi Taciak oraz Maciejowi Sierockiemu za wsparcie w początkowym okresie działania EFM Show" - oświadczył Norbert Sawicki, dotychczasowy wspólnik Materlii.

Bilans Materlii w KSW

W KSW Michał Materla stoczył 25 walk, z których wygrał 19. Pierwsze trzy stoczył już na gali KSW 6 w 2006 roku, wszystkie wówczas wygrał, zwyciężając również w całym turnieju w wadze średniej. Przez długi czas był międzynarodowym mistrzem, a pas ]stracił w 2015 roku po porażce ze swoim przyjacielem, Mamedem Chalidowem. Ostatnia walka Materli dla KSW miała miejsce w listopadzie 2020 roku, gdy przegrał z Roberto Soldiciem przez TKO.

