Pogromca Jana Błachowicza wybrał kolejnego rywala. "Będziesz następny"

W minioną sobotę Glover Teixeira wywalczył pas mistrzowski UFC w wadze półciężkiej po tym, jak pokonał byłego mistrza, Jana Błachowicza. Polak zapowiedział na konferencji prasowej, że wróci jeszcze na szczyt, jednak zanim do tego dojdzie, nowy mistrz prawdopodobnie stoczy walkę z wiceliderem rankingu, Jirim Prochazką.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jan Błachowicz jest dużym kłopotem dla UFC. Ale ta walka to strzał w dziesiątkę"

Prochazka odbierze pas Teixeirze? Pretendent może zmierzyć się z obecnym mistrzem

Zapowiedź walki Teixeiry z Prochazką można wyczytać ze słów, które wypowiedział po swojej ostatniej walce 42-letni Brazylijczyk. Jiri Prochazka był jednym z pierwszych, którzy pogratulowali Teixeirze zdobycia pasa mistrzowskiego. Odbyło się to jeszcze "za kulisami" ostatniej gali UFC 267 w Abu Zabi. Wtedy właśnie Brazylijczyk powiedział: "Będziesz następny, huh?".

Maciej Kawulski reaguje na decyzję Kołeckiego. "Proponujemy Ci tę walkę"

Nagranie z rozmowy obu zawodników MMA opublikowano na kanale UFC w mediach społecznościowych. Jiri Prochazka bardzo szybko opublikował je również na swoim profilu podpisując je jedynie uściskiem dłoni, co może oznaczać, że przyjmuje wyzwanie obecnego mistrza.

Organizacja UFC nie komentowała jeszcze spekulacji, dotyczących możliwego starcia Glovera Teixeiry z Jirim Prochazką. Organizacja tego starcia wydaje się być jednak bardzo prawdopodobna, bo Czech jest obecnym wiceliderem rankingu, co stawia go w mocnej pozycji do upominania się o tytuł mistrzowski. 29-letni zawodnik MMA stoczył dotychczas w UFC dwie walki i w obu wygrał przez nokaut: najpierw z Volkanem Oezdemirem, a następnie z Dominickiem Reyesem. Wcześniej występował w japońskiej federacji Rizin Fighting Federation, gdzie był mistrzem w swojej kategorii wagowej.