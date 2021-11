UFC błyskawicznie reaguje ws. Jana Błachowicza. Jest już gotowy

Jan Błachowicz przegrał w sobotę walkę z Gloverem Teixeirą i utracił pas UFC w kategorii półciężkiej. 38-letni Polak zapowiedział jednak, że nie zamierza kończyć kariery, tylko wrócić do oktagonu i odzyskać pas. Jak sam zapowiedział, chciałby odbyć kolejną walkę w przyszłym roku. Coraz więcej wiadomo na temat tego, kto miałby być jego najbliższym rywalem.

"Jan Błachowicz chce ponownie walczyć"

Więcej szczegółów na ten temat można było dowiedzieć się z rozmowy Ariela Hewaniego z Anthonym Smithem. - Podoba mi się pomysł na walkę z Janem Błachowiczem. Wygląda na to, że do tego dojdzie. UFC złożyło mi ofertę walki z nim tej nocy (na UFC 267). Jan chce ponownie walczyć i jest gotowy. On chcę walczyć wkrótce - powiedział Smith.

Jak sam przyznał, jego priorytetem jest rewanż z Aleksandarem Rakiciem, który pokonał go w sierpniu 2020 roku. Na razie jednak nic nie wskazuje, że miałoby dojść do tej walki. - Chcę walczyć z Rakiciem, chcę odzyskać tę walkę, ale nie sądzę, żeby chciał na mnie czekać, więc jeśli woli walczyć z kimś innym, to w porządku. Podoba mi się walka z Janem Błachowiczem - powiedział Smith.

Pojedynek pomiędzy Błachowiczem a Smithem zgrywa się także terminowo. Polak zdradził, że chciałby odpocząć kilka miesięcy po pojedynku z Teixeirą. Smith zmaga się z problemami zdrowotnymi. Aktualnie ma gronkowca w stawie kolanowym i przez najbliższy miesiąc musi brać antybiotyk dożylnie. Według Amerykanina jego pojedynek z Błachowiczem mógłby się najwcześniej odbyć w lutym 2022 roku.

Smith to 33-letni Amerykanin, który odniósł 36 wygranych w karierze, z czego ponad połowę przez nokaut. Ale parter też nie jest mu obcy, bo ma na swoim koncie 14 poddań. Słynie ze swej waleczności. Da się go jednak pokonać. Zanotował aż 16 porażek - rok temu przegrał przez TKO z Gloverem.