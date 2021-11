Jan Błachowicz rozbił bank! Tyle zarobił na walce z Gloverem Teixeirą

Co prawda Jan Błachowicz był wskazywany przez bukmacherów na faworyta walki, ale ostatecznie to 42-letni pretendent do tytułu mistrzowskiego okazał się lepszy, wygrywając z Polakiem przez poddanie. Brazylijczyk praktycznie od początku pojedynku był w stanie wykorzystywać słabe punkty swojego przeciwnika.

Błachowicz nie ma co liczyć na rewanż. Co dalej z Polakiem w UFC? Jak może odzyskać pas?

Jan Błachowicz otrzymał ogromne pieniądze za samo wejście do klatki

Utrata mistrzowskiego pasa nie oznacza jednak, że 38-latek zamierza się poddawać. Jan Błachowicz zapowiedział już, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ponownie go odzyskać. Prezentowany przez niego wysoki poziom sprawia, że być może już niebawem otrzyma propozycję odbycia kolejnego pojedynku.

Wysoka pozycja, jaką Błachowicz wypracował sobie przez lata rywalizacji w MMA sprawiła, że atrakcyjnie wyglądają również jego zarobki. Portal TheSportsDaily.com wyliczył, że mimo porażki z Gloverem Teixeirą, Polak zarobił fortunę. Za samo wejście do klatki otrzymał 600 tysięcy dolarów, czyli niespełna 2,4 mln złotych.

Na tym jednak zarobki Błachowicza się nie kończą. Z tytułu przychodów sponsorskich otrzymał 42 tysiące dolarów (prawie 167 tysięcy złotych), co w przeliczeniu daje ponad 2,5 mln złotych. Jego całkowite zarobki w MMA wynoszą obecnie około 3 mln dolarów, czyli około 12 mln złotych.

Polak robi furorę w UFC! Jest odważna zapowiedź. "Idę na szczyt"

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Błachowicz stanie przed szansą poprawy tego dorobku. Sam 38-latek postanowił zabrać głos w tej sprawie. - Jeśli będzie szansa na rewanż, to oczywiście się zdecyduję, bo chciałbym zrewanżować się wszystkim, którzy mnie pokonali. Mam jeszcze czas, żeby ten pas odebrać - mówił na konferencji po walce z Teixeirą.