Jan Błachowicz bardzo szczerze: Czuję się jak gówno

Jan Błachowicz po raz drugi stanął do obronie mistrzowskiego pasa kategorii półciężkiej. W pierwszej obronie, na gali UFC 259, Polak pokonał Nigeryjczyka Israela Adesanyę.

Błachowicz: Czuje się jak gówno

W sobotni wieczór Błachowicz walczył z 42-letnim Brazylijczykiem Gloverem Teixeirą. Od początku walki to Brazylijczyk był lepszy. Przewagę miał w pierwszej rundzie. Teixeira sprowadził walkę do parteru i zdobywał swoją przewagę. - W walce z 38-letnim Polakiem, Brazylijczyk pokazał, że jest znakomicie dysponowany. Już w pierwszej rundzie, po kilkunastu sekundach złapał Polaka za nogi i po kilku chwilach szamotaniny sprowadził Błachowicza do parteru - pisał o walce Kacper Sosnowski, dziennikarz sport.pl.

Dzieła dokończył już w drugiej rundzie. Brazylijczyk obalił Polaka, zaszedł za plecy i poddał Błachowicza. Polak był bardzo z siebie niezadowolony po walce. Nie przebierał w słowach o swojej postawie w klatce.

- Wszystko było ze mną źle, nie było tej polskiej legendarnej siły. Myślę, że w pokoju hotelowym zostawiłem legendarną polską potęgę. To nie koniec historii. Ta książka nie jest zamknięta. Nie rezygnuję. Na pewno wrócę - powiedział Błachowicz tuż po walce.

Potem w rozmowie z Kamilem Kacperczykiem dodał: Co ja mam ci powiedzieć? Czuję się jak gówno. Nie byłem dzisiaj mistrzem. On był... I jest".

Polak świetnie zachował się po walce. Sympatycznie uścisnął swojego rywala, pogratulował mu zwycięstwa i nie miał żadnych do niego pretensji. Błachowicz zachował prawdziwą klasę, choć miał przecież powody do niezadowolenia po porażce.

- Pomijając wynik, świetne zachowanie Janka po walce. Wielki zawodnik to nie tylko umiejętności, ale i klasa… Błachowicz ją ma - napisał na Twitterze Kamil Wolnicki, dziennikarz Przeglądu Sportowego.

- Mogło się podobać zachowanie Jana Błachowicza przed walką, ale po porażce też wielka klasa. Uścisnął dłoń zwycięzcy, pogratulował, do tego żadnych dziwnych tłumaczeń w rozmowie. No trudno nie mieć sympatii do tego gościa - dodał Maciej Łuczak, dziennikarz TVP Sport.