Wołkow bezlitośnie wykorzystał błędy Marcina Tybury na UFC 267

Po tym jak w sobotnie popołudnie wielką niespodziankę sprawił Michał Oleksiejczuk, liczyliśmy na to, że sprawcą kolejnej niespodzianki będzie Marcin Tybura. Polaka, który wygrał pięć ostatnich walk, czekało jednak prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie w karierze. Rywalem Tybury był wyższy o 10 centymetrów i cięży o siedem kilogramów, doświadczony Aleksandr Wołkow.

To Rosjanin był zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Plan Tybury na walkę mógł być tylko jeden: Polak musiał skracać dystans, omijać długie ręce przeciwnika, a najlepiej poszukać sprowadzenia do parteru, który nie jest najmocniejszą stroną Wołkowa. O ile po dwóch pierwszych rundach mogliśmy mieć nadzieję, że Tybura pokona Rosjanina, o tyle trzecia rozwiała te nadzieje.

W pierwszej rundzie Tybura regularnie napierał na rywala, wywierając na nim presję. Polak trafiał przeciwnika, jednak ani razu nie udało mu się go sprowadzić do parteru. Co więcej, przez prosty błąd, to Tybura ostatnie półtorej minuty tej rundy spędził na plecach. Kontrola ostatnich chwil tego starcia sprawiła, że tę rundę z pewnością wygrał Rosjanin.

Marcin Tybura przegrał z Wołkowem

Druga runda była najlepsza w wykonaniu Tybury. Polak wciąż wywierał presję na Wołkowie, szukając obalenia. Niestety i tym razem to się nie udało. Nie udało się zresztą w całym pojedynku, bo Rosjanin obronił w nim wszystkie 16 prób obalenia w wykonaniu Tybury.

W ostatniej rundzie Wołkow zapewnił sobie zwycięstwo. Tybura wciąż szukał obalenia, jednak przez malejącą ilość sił, zaczął popełniać błędy. Błędy, które Rosjanin bezlitośnie wykorzystał. Wołkow zyskał zdecydowaną przewagę, trzykrotnie trafiając Tyburę seriami ciosów po zerwanych klinczach w stójce. Był nawet moment, w którym wydawało się, że Tybura tej walki nie dokończy, przegrywając przez nokaut.

Ostatecznie pojedynek zakończył się decyzją sędziów. Dwóch z nich punktowało go 30-27 na korzyść Wołkowa, a jeden z nich uznał, że Polak wygrał drugą rundę i punktował 29-28.

Na gali UFC 267 zawalczy jeszcze Jan Błachowicz. Rywalem Polaka będzie Glover Teixeira, a stawką tego pojedynku będzie mistrzowski pas w wadze półciężkiej. Początek tej walki około 22:30.