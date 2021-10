Brytyjczycy obejrzeli walkę na gali Najmana i grzmią: To przerażające! Pie***** wszystkich

"Ula Siekacz to armwrestrelka, instruktorka fitness, która regularnie w sieci pokazuje swoje wypukłe bicepsy. Ale to nie wystarczyło, by obronić się przed Piotrem MuaBoy'em Lisowskim, który sam określa siebie jako 185 cm czystego seksu" - czytamy w dzienniku "The Sun", który także odnotowuje, że Siekacz przegrała z Lisowskim po ciosach w parterze.

I cytuje komentarze wielu internatów. "To nie ma nic wspólnego MMA", "absurd", "pieprzyć wszystkich, którzy brali w tym udział. I pierd**ić tych, którzy to promują".

"The Sun" również zauważa, że to nie był jedyny międzypłciowy pojedynek na gali MMA-VIP 3, bo w drugim takim starciu tego wieczora Wiktoria Domżalska przegrała z Michałem "Polskim Kenem" Przybyłowiczem.

MMA-VIP to organizacja sportów walki, której współzałożycielem jest Marcin Najman. On w piątek też pojawił się w oktagonie, gdzie potrzebował zaledwie 17 sekund, by rozprawić się z Ryszardem "Szczeną" Dąbrowskim (więcej tutaj).

Po walce Najman, który już wcześniej zapowiadał koniec kariery, przyznał, że mógłby zawalczyć jeszcze z dwoma rywalami: Jackiem Murańskim i... Zbigniewem Bońkiem. - Wiecie, jak to jest z moimi pożegnalnymi walkami. Na dzisiaj mam tylko dwóch przeciwników: Jacka Murańskiego oraz Zbyszka Bońka. Boniek to niesamowity mądrala, a to przecież odważny facet i może sobie zarobić parę groszy. On jest bardzo odważny i buńczuczny na Twitterze. Oby taki był też w klatce - powiedział Najman.

"A o co chodzi?" - zapytał na Twitterze Boniek, wyraźnie zdziwiony propozycją. Były prezes PZPN już jednak jakiś czas temu wbijał szpilki Najmanowi. "Ja do Ciebie z sercem, jak ojciec do syna, na wesoło, a Ty chcesz ze mną walczyć... Chcesz znowu tak skończyć... Trzymam kciuki 21.11. Byku" - pisał kilka tygodni temu na Twitterze były prezes PZPN.

Na ten moment pewny jest pojedynek Marcina Najmana z Jackiem Murańskim, który odbędzie się 29 stycznia przyszłego roku na gali Elite Fighters 2.