Niespodzianka! Polak powalił niepokonanego w UFC! Sędzia nie mógł na to patrzeć [WIDEO]

- Wróciłem! Mogę walczyć z każdym, idziemy dalej na szczyt! - tak tuż po walce krzyczał Michał Oleksiejczuk. Pewności siebie Polaka nie ma się jednak co dziwić. Urodzony w Łęcznej zawodnik odniósł efektowne zwycięstwo na gali UFC 267, pokonując faworyzowanego Shamila Gamzatova.

Oleksiejczuk, który do oktagonu wrócił w marcu po dwóch porażkach z rzędu, nie wykazał żadnego strachu przed niepokonanym do tej pory zawodnikiem. Polak od pierwszego gongu ruszył na Gamzatova, szukając szansy na znokautowanie go.

Chociaż przed walką Oleksiejczuk zapewniał, że poprawił umiejętności walki w parterze, to jednocześnie podkreślał, że nie ma zamiaru w ten sposób zakończyć sobotniego pojedynku. Niespodziewanie to Gamzatov, który również preferuje walkę w stójce, szukał prób obaleń Polaka.

Efektowna, niespodziewana wygrana Oleksiejczuka

Był to jednak wyraz jego bezradności w tej walce. Rosjanin nie był w stanie skutecznie odpowiedzieć na odważne ataki Oleksiejczuka, które z każdą sekundą pojedynku rosły na sile. Po pierwszych ciosach na tułów Polak wreszcie doczekał się szansy na zakończenie walki.

Niewiele ponad trzy minuty po rozpoczęciu pojedynku Oleksiejczuk wyprowadził efektowną kombinację. Polak najpierw trafił rywala prawym prostym, a chwilę później posłał go na deski lewym podbródkowym. Oleksiejczuk zadał jeszcze kilkanaście ciosów w parterze, które Gamzatov przyjął biernie, bez żadnej reakcji, a sędzia nie miał innego wyboru, jak tylko przerwać ten pojedynek.

Dla Oleksiejczuka, który w UFC walczy od czterech lat, to 16. wygrana w zawodowej karierze. Polak ma też na koncie cztery porażki. 31-letni Gamzatov do tej pory wygrał 14 walk, a porażka z Oleksiejczukiem była pierwszą w jego karierze. Rosjanin nieudanie wrócił do oktagonu po dwóch latach przerwy.

Na gali UFC 267 walczyć będą też Marcin Tybura i Jan Błachowicz. Pierwszy zmierzy się z Aleksandrem Wołkowem, a drugi z Gloverem Teixeirą w walce wieczoru, której stawką będzie mistrzowski pas w wadze półciężkiej.