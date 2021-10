Jan Błachowicz kontra Glover Teixeira! Gdzie i o której godzinie oglądać UFC 267? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Po raz ostatni Błachowicz walczył w marcu tego roku, kiedy to pokonał Israela Adesanyę przez jednogłośną decyzję sędziów. Dzięki zwycięstwu Cieszyński Książę zachował pas UFC w kategorii półciężkiej, który zdobył we wrześniu 2020 roku w walce z Dominickiem Reyesem.

Zobacz wideo "Jan Błachowicz jest dużym kłopotem dla UFC. Ale ta walka to strzał w dziesiątkę"

Błachowicz walczy o obronę pasa UFC. Jego rywal przechodzi drugą młodość

Jego najbliższym rywalem będzie 43-letni Glover Teixeira (42-7-0). Po raz ostatni zawodnik walczył o pas w 2014 roku, ale wtedy lepszy okazał się Jon Jones. Wydawało się, że doświadczony zawodnik zmierza powoli do końca kariery, ale od 2019 roku powrócił do świetnej formy i wygrał pięć walk z rzędu, za co otrzymał nagrodę w postaci sobotniej walki o pas. Ostatni raz Teixeira walczył w listopadzie 2020 roku, kiedy to pokonał Thiago Santosa.

Faworytem pojedynku jest Jan Błachowicz, ale Teixeira uchodzi za bardzo nieprzyjemnego rywala. - W przypadku Teixeiry nokauty biorą się z tego, że umiejętnie męczy swoich rywali w parterze. Trzeba na to uważać, nawet wtedy, jak się go trafi. Nie wiem, czy udaje, że jest trafiony, ale wówczas dobrze wciąga przeciwników w swoją grę. Nie można się wówczas "podpalić" - mówił Błachowicz, który jest niepokonany od pięciu walk.

Pojedynek Jana Błachowicza z Gloverem Teixeirą będzie walką wieczoru na gali UFC 267. Walka o pas kategorii półciężkiej odbędzie się prawdopodobnie około godziny 22:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, w serwisie internetowym polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go.

Poza nim na gali UFC 267 wystąpią także Michał Oleksiejczuk oraz Marcin Tybura, którzy zmierzą się odpowiednio z Szamilem Gamzatowem oraz Aleksandrem Wołkowem. Gala rozpocznie się o godzinie 17:00.