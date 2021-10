To będzie ostatnia walka "Don Kasjo"? Jednoznaczne słowa zawodnika

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński był niepokonany w Fame MMA do 10. edycji gali. Wtedy sportowiec z Iławy przegrał przez jednogłośną decyzję sędziów z Normanem "Storminem" Parke, a protest złożony przez Michała "Boxdela" Barona nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Włodarze federacji przyznali się do błędu w odpowiedzi na dwa protesty Życińskiego, ale werdykt pozostał bez zmian. Teraz jego rywalem w walce wieczoru na Fame MMA 12 będzie Marcin Wrzosek.

"Don Kasjo" rozważa zakończenie kariery sportowej. "Biorę pod uwagę"

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński udzielił wywiadu na kanale YouTube Winny Live przed galą Fame MMA 12. 29-latek zdradził, że rozważa zakończenie kariery po walce z Marcinem Wrzoskiem. "Nie przegram tego pojedynku, nie biorę tego pod uwagę, ale zakończenie przygody już tak. Myślę o tym tak, bo nie mam motywacji do treningów. Bardzo możliwe, że nie jestem już przystosowany do ciężkich treningów, bo na Parke przygotowywałem się tym systemem, co kiedyś. Na Wrzoska też postaram się tak przygotować" - powiedział.

Marcin Wrzosek z kolei traktuje Don Kasjo za przystanek do rewanżu z Normanem Parke. Wrzosek walczył z zawodnikiem z Irlandii Północnej na gali KSW 50 i przegrał przez niejednogłośną decyzję sędziów. "Zaproponowali taką walkę, to ją wziąłem. Walczę z Don Kasjo knurem w dużych rękawicach w boksie. Jest dla mnie przystankiem, bo tak naprawdę chodzi mi o rewanż z Parkem. Jeszcze nigdy nie walczyłem z takim żulem, na face to face to w ogóle je***o od niego wódą" - stwierdził Wrzosek w rozmowie z MMA Rocks.

Gala Fame MMA 12 odbędzie się 20 listopada w trójmiejskiej Ergo Arenie. Na gali odbędzie się też walka o pas mistrzowski w wadze półśredniej pomiędzy Adrianem "Polakiem" Polańskim oraz Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką. Dostęp do Fame MMA 12 w PPV można wykupić na stronie famemma.tv.