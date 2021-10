Skibiński miał walczyć o kontrakt z UFC. Bezlitosny nokaut! [WIDEO]

Skibiński na gali w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich stanął do pojedynku z Tahirem Abdulajewem. Reprezentant Azerbejdżanu zaskakująco łatwo poradził sobie z Polakiem, nokautując go już po 45 sekundach walki.

Zaskakujące spotkanie Błachowicza ze swoim rywalem. "Mam dla ciebie prezent"

Nieoczekiwana porażka Skibińskiego na gali w Abu Zabi. Polak przetrwał zaledwie 45 sekund

"Skiba" zaczął od kopnięć, ale rywal szybko wyprowadził prosty cios, który zaskoczył Daniela. Polak odskoczył na bezpieczną odległość i po chwili markowania ciosów poszedł pod nogę Abdulajewa. Ten nie dał się obalić, a zamiast tego uderzył mocno z góry w odsłoniętą głowę Skibińskiego. Daniel padł na matę, gdzie Tahir dokończył dzieła zniszczenia. Sędzia musiał błyskawicznie przerwać walkę.

Borek wściekły po gali MB Boxing Night! "Sytuacja niezrozumiała i patologiczna"

Dla Daniela Skibińskiego, który jest zawodnikiem Ankos MMA Poznań, była to pierwsza porażka po fantastycznej serii 12 wygranych z rzędu w latach 2016-2021. Były mistrz Babilon MMA po raz szósty w karierze przegrał walkę, która może go znacznie oddalić od podpisania wymarzonego kontraktu z UFC.

Przypomnijmy, że już w sobotę 30 października Jan Błachowicz zmierzy się z Gloverem Teixeirą o pas mistrzowski w wadze półciężkiej na gali UFC 267 w Abu Zabi. "Cieszyński Książę" wraca do klatki po siedmiu miesiącach przerwy. Na gali UFC 259 Polak pokonał Israela Adesanyę i po raz pierwszy w karierze obronił pas wagi półciężkiej. Wygrana Błachowicza tym bardziej robi wrażenie, ponieważ Nigeryjczyk jest jednym z najlepszych zawodników UFC bez podziału na kategorie wagowe i do walki z Polakiem nie przegrał ani razu. Błachowicz zdobył pas (zwakowany wcześniej przez Jona Jonesa) w pojedynku z Dominickiem Reyesem.

Gdzie i kiedy oglądać walkę Jana Błachowicza na UFC 267?

Pojedynek Jana Błachowicza z Gloverem Teixeirą będzie walką wieczoru na gali UFC 267. Walka o pas kategorii półciężkiej odbędzie się prawdopodobnie około godziny 22:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, w serwisie internetowym polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go. Poza Błachowiczem do klatki wejdzie Michał Oleksiejczuk oraz Marcin Tybura, którzy zmierzą się odpowiednio z Szamilem Gamzatowem oraz Aleksandrem Wołkowem.

