Zaskakujące spotkanie Błachowicza ze swoim rywalem. "Mam dla ciebie prezent"

Jan Błachowicz wraca do klatki po siedmiu miesiącach. "Cieszyński Książę" na gali UFC 259 pokonał Israela Adesanyę i po raz pierwszy w karierze obronił pas wagi półciężkiej. Na gali UFC 267 Polak przystąpi do pojedynku z Brazylijczykiem Glover Teixeirą, a stawką pojedynku będzie oczywiście mistrzowski pas, który należy do Błachowicza.

Jan Błachowicz oraz Glover Teixeira w miniony czwartek wzięli udział w oficjalnej konferencji prasowej przed galą UFC 267. Obaj podkreślili, że mają do siebie duży szacunek. Podczas spotkania twarzą w twarz nie doszło do żadnych przepychanek ani spięć. Dodatkowo, Błachowicz dołączył do innych osób, które składały Teixerze życzenia z okazji jego urodzin.

Co ciekawe, to nie było ich jedyne spotkanie na kilkadziesiąt godzin przed walką. Obaj zawodnicy przez przypadek wpadli na siebie w toalecie. Doszło między nimi do zabawnej wymiany zdań, którą nagrała kamera programu "UFC Embedded" na YouTube.

- Nadal mam dla ciebie ten prezent, przyjacielu. Muszę cię złapać, bo mam dla ciebie prezent. Spodoba ci się – powiedział Błachowicz.

- Chodzi o pas? To jest ten prezent? – zaptyał Teixeira.

- On zostaje ze mną – odparł rozbawiony Błachowicz.

- To by mi się podobało, tego właśnie potrzebuję – powiedział Brazylijczyk

Chwilę po wyjściu z toalety Błachowicz zdradził przed kamerą, jaki prezent ma przygotowany dla swojego rywala. – Co to za prezent? Piwo. Słyszałem, że je lubi, a ja jestem ambasadorem najlepszego piwa w Polsce, więc jedno mu przywiozłem – powiedział uśmiechnięty Błachowicz.

Pojedynek Jana Błachowicza z Gloverem Teixeirą będzie walką wieczoru na gali UFC 267. Walka o pas kategorii półciężkiej odbędzie się prawdopodobnie około godziny 22:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, w serwisie internetowym polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go. Poza Błachowiczem do klatki wejdzie Michał Oleksiejczuk oraz Marcin Tybura, którzy zmierzą się odpowiednio z Szamilem Gamzatowem oraz Aleksandrem Wołkowem.