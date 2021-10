To już dziś! Jan Błachowicz broni pasa UFC! Gdzie i kiedy oglądać galę UFC 267? [TRANSMISJA]

Jan Błachowicz wraca do klatki po siedmiu miesiącach. Cieszyński Książę na gali UFC 259 pokonał Israela Adesanyę i po raz pierwszy w karierze obronił pas wagi półciężkiej. Wygrana Błachowicza tym bardziej robi wrażenie, ponieważ Nigeryjczyk jest jednym z najlepszych zawodników UFC bez podziału na kategorie wagowe i do walki z Polakiem nie przegrał ani razu. Błachowicz zdobył pas (zwakowany wcześniej przez Jona Jonesa) w pojedynku z Dominickiem Reyesem.

UFC 267. Jan Błachowicz zaśpiewał w dniu urodzin Teixeiry na konferencji prasowej

Jan Błachowicz oraz Glover Teixeira w miniony czwartek wzięli udział w oficjalnej konferencji prasowej przed galą UFC 267. Pod koniec wydarzenia kibice oraz dziennikarze złożyli życzenia Teixeirze, który wtedy obchodził 42. urodziny. Po chwili do nich dołączył Jan Błachowicz. Cieszyński Książę podchodzi z dużym spokojem do walki wieczoru. "Mam wszystko, by go zatrzymać. To dla mnie najważniejsze. Każda walka zaczyna się w stójce i tak zaczniemy też tutaj" - powiedział.

Glover Teixeira nie jest uważany za faworyta w walce wieczoru, ale Brazylijczyk wygrał pięć ostatnich pojedynków, z czego aż cztery z nich przed czasem. W jednym z nich w listopadzie 2020 roku Teixeira poddał swojego rodaka Thiago Santosa, który jak dotąd jest jedynym pogromcą Błachowicza w zawodowym MMA. Glover Teixeira domagał się walki z polskim zawodnikiem po zwycięstwie z Anthonym Smithem. "Lubię Jana. Podoba mi się sposób, w jaki walczy. On jest dobrym zawodnikiem, ja jestem dobrym zawodnikiem, to nie byłaby słaba walka" - mówił wówczas Teixeira.

Gdzie i kiedy oglądać walkę Jana Błachowicza na UFC 267?

Pojedynek Jana Błachowicza z Gloverem Teixeirą będzie walką wieczoru na gali UFC 267. Walka o pas kategorii półciężkiej odbędzie się prawdopodobnie około godziny 22:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, w serwisie internetowym polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go. Poza Błachowiczem do klatki wejdzie Michał Oleksiejczuk oraz Marcin Tybura, którzy zmierzą się odpowiednio z Szamilem Gamzatowem oraz Aleksandrem Wołkowem.