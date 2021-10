Marcin Najman odleciał! Chce walczyć ze Zbigniewem Bońkiem! Jest odpowiedź

3 lutego 2021 na gali MMA-VIP Marcin Najman przegrał z Szymonem Wrześniem przez TKO w drugiej rundzie. "El Testosteron" wówczas ogłosił, że to była jego pożegnalna walka w MMA, ale były pięściarz zmienił decyzję przed trzecią edycją gali. Najman postanowił spróbować swoich sił w walce wieczoru z Ryszardem "Szczeną" Dąbrowskim, gwiazdą programu Chłopaki do wzięcia. Dąbrowski w debiucie wygrał po heroicznej walce z "Psychotropem".

Marcin Najman potrzebował zaledwie 17 sekund, aby wygrać z Ryszardem "Szczeną" Dąbrowskim w walce wieczoru na gali MMA-VIP 3. Dąbrowski najpierw zaatakował Najmana, ale potem nadział się na jego zabójczą kontrę. Gwiazda Chłopaków do wzięcia nie trzymała odpowiednio gardy i były pięściarz wyprowadził dwa ciosy, które poskutkowały upadkiem na ziemię. Najman zdołał zadać kilka ciosów w parterze, bo czym sędzia musiał przerwać walkę.

Marcin Najman po pojedynku skorzystał z okazji, aby wyzwać do walki kolejnych przeciwników. "Wiecie, jak to jest z moimi pożegnalnymi walkami. Na dzisiaj mam tylko dwóch przeciwników: Jacka Murańskiego oraz Zbyszka Bońka. Boniek to niesamowity mądrala, a to przecież odważny facet i może sobie zarobić parę groszy. On jest bardzo odważny i buńczuczny na Twitterze. Oby taki był też w klatce" - powiedział Najman. Na słowa byłego zawodnika KSW zareagował Krzysztof Stanowski. "Już nie wiem, kto ma bardziej przewalone: Wojciech Kowalczyk czy Zbigniew Boniek" - napisał współwłaściciel Kanału Sportowego.

"A o co chodzi?" - zapytał Boniek, wyraźnie zdziwiony propozycją. Były prezes PZPN jeszcze jakiś czas temu wbijał szpilki w Najmana na Twitterze. "Ja do Ciebie z sercem, jak ojciec do syna, na wesoło, a Ty chcesz ze mną walczyć... chcesz znowu tak skończyć... trzymam kciuki 21.11 Byku" - pisał wówczas Boniek. Na ten moment pewny jest pojedynek Marcina Najmana z Jackiem Murańskim, który odbędzie się 29 stycznia przyszłego roku na gali Elite Fighters 2.