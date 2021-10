Wielki powrót Marcina Najmana. MMA-VIP 3. Gdzie i o której oglądać walkę Najmana? [Transmisja TV, stream online]

W piątek 29 października odbędzie się już trzecia gala MMA-VIP organizowana przez Marcina Najmana. Wydarzeniem wieczoru będzie powrót byłego pięściarza do oktagonu. Najman zmierzy się z gwiazdą programu "Chłopaki do wzięcia" Ryszardem "Szczeną" Dąbrowskim.

Marcin Najman wraca do oktagonu. Jego rywalem bohater "Chłopaków do wzięcia"

3 lutego 2021 na gali MMA-VIP Marcin Najman przegrał z Szymonem Wrześniem przez TKO w 2 rundzie. "El Testosteron" ogłosił, że to była jego pożegnalna walka w MMA. Zupełnie niespodziewanie we wrześniu były pięściarz ogłosił kolejny powrót do MMA podczas konferencji prasowej zapowiadającej galę MMA-VIP 3. Jego rywal Ryszard "Szczena" Dąbrowski ma za sobą występ na jednej z gal federacji Najmana. W debiucie wygrał po heroicznej walce z "Psychotropem" i zdecydował się na podpisanie kontraktu na kolejne starcie. Tym razem czeka go starcie w walce wieczoru.

MMA-VIP 3. Tak prezentuje się karta walk:

Marcin "El Testosteron" Najman vs Ryszard "Szczena" Dąbrowski

Maciej "GSP" Gandziarowski vs Kazik Klima

Kamil Gmosiński vs Piotr "Henio" Szczygieł

Mua Boy vs Ula Siekacz

Michał "Wampir" Pasternak vs Kornel "Korniko" Zapadka

Remi Gruchała vs Paweł "Scarface" Jendruczko

Michał "Polski Ken" Przybyłowicz vs Wiktoria Domżalska

Dariusz "Lew" Kaźmierczuk vs Marek Molak

Damian "Damiano Cygano" Kamowski vs Daniel "Achtung" Wrześniewski

Marcin Najman. Gdzie i o której obejrzeć galę MMA-VIP? [Transmisja TV, stream online]

Gala MMA-VIP 3 odbędzie się w piątek 29 października w Częstochowie. W trakcie wydarzenia zaplanowano dziewięć walk. Całość ma się rozpocząć o godzinie 19:00, a walka wieczoru powinna wystartować około godziny 22:00-23:00. Transmisję na żywo można obejrzeć wyłącznie w systemie PPV po wykupieniu abonamentu. Podstawowy pakiet kosztuje 29,99 zł, natomiast premium 34,99 zł. Pakiet premium zapewnia lepszą jakość transmisji oraz daje możliwość odtwarzania gali MMA-VIP 3 przez tydzień po jej zakończeniu