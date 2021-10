Sceny przed walką Marcina Najmana. Wtem wpada Rutkowski patrol. Hit [WIDEO]

Zobacz wideo Artur Szpilka szczerze: Jest problem. Głowa daje znać

Marcin Najman po raz kolejny wróci na ring i podczas piątkowej gali MMA-VIP 3 zmierzy się z Ryszardem Szczeną, który znany jest z programu "Chłopaki do wzięcia". Ceremonia ważenia przebiegała zgodnie z tradycją. Nagle słychać było wyjące syreny. - Panowie, chyba musimy przerwać. O co chodzi, co się tutaj dzieje - mówił zdezorientowany Edward Durda, prowadzący ważenie.

"To jest bomba jutrzejszej gali"

Za chwilę na scenie pojawił się Krzysztof Rutkowski, który na salę dotarł wozem pancernym. Obok niego szło kilku uzbrojonych ochroniarzy. Rutkowski podszedł do Marcina Najmana. - Ręce, ręce, ręce - mówili ochroniarze do Najmana.

Detektyw Rutkowski wziął do ręki mikrofon i powiedział. - Słuchajcie, to jest bomba jutrzejszej gali. Walka Ryszard Szczena i oczywiście Najman. Myślę, że będziecie wszyscy bardzo ciekawi, jak to jutro wypadnie. Ja też tu będę - powiedział ze sceny Krzysztof Rutkowski.

Podczas ważenia Ryszard Szczena miał 75 kilogramów. Natomiast Marcin Najman ważył aż o 39 kilogramów więcej - 114.

Gala MMA-VIP 3 odbędzie się w piątek, 29 października. odbędzie się w piątek, 29 października. Wydarzenie będzie dostępne tylko w pay-per-view.

Komandosi, kamizelki kuloodporne, długa broń. To wszystko pojawiło się na konferencji prasowej zapowiadającej galę MMA-VIP 3 organizowaną przez Marcina Najmana. - W związku z tym, że mamy dzisiaj stan wyjątkowy nie tylko z Białorusią, ale też jeśli chodzi o MMA-VIP, jesteśmy uzbrojeni po zęby i wcale tego nie ukrywamy - zaczął konferencję prasową Marcin Najman, który wraz ze swoim wspólnikiem Dariuszem Kosowskim usiedli za stołem w kamizelkach kuloodpornych.

