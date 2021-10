Show Jana Błachowicza przed walką z Teixeirą. Niespodzianka dla rywala [WIDEO]

W najbliższą sobotę Jan Błachowicz po raz drugi w karierze będzie bronił pasa mistrzowskiego kategorii półciężkiej. Wcześniej Cieszyński Książę dokonał tego na gali UFC 259 w walce wieczoru z Israelem Adesanyą, który jest jednym z najlepszych zawodników UFC bez podziału na kategorie wagowe. Błachowicz chciał, aby jego kolejnym rywalem był Glover Teixeira z Brazylii i to stało się faktem kilkanaście dni później.

Jan Błachowicz robi show na konferencji prasowej. Dołączył się do życzeń dla Glovera Teixeiry

Jan Błachowicz wziął udział w oficjalnej konferencji prasowej przez galą UFC 267 w Abu Dhabi. Po serii pytań do Polaka i Glovera Teixeiry zawodnicy stanęli twarzą w twarz. Podczas face to face nie doszło do przepychanek, a sportowcy podkreślali, że darzą się wzajemnym szacunkiem. "Lubię Jana. Podoba mi się sposób, w jaki walczy. On jest dobrym zawodnikiem, ja jestem dobrym zawodnikiem, to nie byłaby słaba walka" - mówił Teixeira po wygranej z Anthonym Smithem.

Pod koniec konferencji prasowej kibice i dziennikarze postanowili złożyć życzenia Gloverowi Teixeirze, który w dniu konferencji obchodził 42. urodziny. Publika zaśpiewała a cappella "Happy birthday to You", a po chwili do nich dołączył Jan Błachowicz. Nagranie można obejrzeć TUTAJ. Jak Cieszyński Książę podchodzi do pojedynku z Teixeirą? "Mam wszystko, by go zatrzymać. To dla mnie najważniejsze. Każda walka zaczyna się w stójce i tak zaczniemy też tutaj" - powiedział. A jak odpowiedział Brazylijczyk? "Sprowadzę go na ziemię, lewą ręką albo obaleniem" - stwierdził krótko.

Pojedynek Jana Błachowicza z Gloverem Teixeirą jest walką wieczoru na gali UFC 267 w Abu Dhabi, ale poza nim będzie jeszcze walczyć dwóch Polaków. Marcin Tybura zmierzy się z Aleksandrem Wołkowem z Rosji, natomiast Michał Oleksiejczuk będzie walczyć z Shamilem Gumzatovem. Start walki Błachowicz - Teixeira jest przewidziany na około 22:30 czasu polskiego.