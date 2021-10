Po gali KSW 64 Mariusz Pudzianowski i Mamed Khalidov wypowiedzieli się na temat ich potencjalnej walki. - To byłby zaszczyt dla mnie - mówi Mamed. Sceptycznie do tego zestawienia podchodzi Mariusz Pudzianowski. - Traktuję to w formie fajnego żartu - mówi były strongman.

Sport.pl / Fot. Jan Kowalski / Agencja Gazeta