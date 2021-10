"Chcę tylko zabić jednego z was, szczury". Conor McGregor grozi śmiercią. "Zakończę twoje życie"

W piątkowy wieczór Conor McGregor (22-6) opublikował na Twitterze wpis, w którym odniósł się do potencjalnego pojedynku z Tonym Fergusonem (25-6). "Notorious" stwierdził, iż zakończyłby życie Fergusona, gdyby doszło do ich walki.

Conor McGregor grozi śmiercią przeciwnikowi

"Ja i ty pewnego dnia będziemy walczyć i zakończę twoje życie w tym miejscu. Sos. Pieniądze. Moc. Wygrałem już wszystkie pasy i pieniądze w tej grze. Chcę tylko zabić jednego z was, szczury, teraz to jedyna rzecz, która mi została do zrobienia. I patrzcie jak to robię. Tylko na PPV" - napisał na Twitterze Conor McGregor.

Tweet został już usunięty. Wielu fanów skrytykowało McGregora za to, że zamierza zabić Fergusona podczas ich walki, a Irlandczyk napisał wtedy, iż dla niego liczą się tylko pieniądze.

"Jeśli liczby się zmniejszą, to się zmienię. Do tego czasu hahahahahaahajajah" - napisał Irlandczyk.

W tym momencie wydaje się prawdopodobne, że McGregor i Ferguson w końcu staną do walki w oktagonie. "El Cucuy" jest na tyle dużym nazwiskiem, że pomoże sprzedać mnóstwo PPV.

