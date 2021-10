Nowe, wstrząsające informacje ws. Artura "Walusia" Walczaka. "Rozmawiałem z lekarzem na OIOM-ie"

Gala Punchdown 5, która odbyła się w piątek we Wrocławiu, zakończyła się zwycięstwem Dawida "Zalesia" Zalewskiego. Fatalnie zakończyła się ona też dla znokautowanego przez "Zalesia" Artura "Walusia" Walczaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Pudzianowski: Bombardierowi zgasło światło i nie wiedział, co się stało

Dramat po gali Punchdown. "Waluś" walczy o życie w szpitalu

Po nokaucie "Waluś" został przewieziony do szpitala, ale chyba nikt się nie spodziewał, jak poważne są obrażenia. Ujawnił to w sobotę przyjaciel zawodnika, Bonus BGC, który napisał, że Walczak walczy o życie i znajduje się w stanie krytycznym ze względu na krwiaka mózgu. Zarzucił też zbyt wolną pomoc medyczną, udzieloną "Walusiowi". Twierdził, że Walczak czekał na karetkę około 30 minut, co może zaważyć na jego zdrowiu lub nawet życiu.

16 sekund! Tak Pudzianowski zdemolował "Bombardiera" [WIDEO]

"Podczas nieszczęśliwego zdarzenia z wczorajszego wieczoru natychmiastowo zareagowali obecni na miejscu ratownicy medyczni, którzy przenieśli Artura w bezpieczne miejsce, w którym otrzymał pomoc doraźną i zostać poddany dalszej ocenie medycznej. Zawodnik zachowywał przytomność, ale zaobserwowane przez ratowników niepokojące symptomy neurologiczne skłoniły ich do wezwania na miejsce pogotowia ratunkowego, co niezwłocznie uczyniono. Następnie pogotowie przetransportowało Artura do jednego z wrocławskich szpitali w celu udzielenia mu dalszej specjalistycznej pomocy. Na początku przyszłego tygodnia zostanie przygotowany szczegółowy raport medyczny z przebiegu zdarzenia" – napisała w oświadczeniu federacja PunchDown.

Nowe informacje w sprawie "Walusia". "Jest tragedia"

Także w sobotę Piotr Witczak podał kolejne informacje dotyczące zdrowia "Walusia". Niestety, nie były to dobre wiadomości. – Rozmawiałem właśnie z lekarzem na OIOM-ie. Artur ma ciężkie uszkodzenie mózgu. Niestety nie rokuje to dobrze. Jest malutka szansa na przeżycie. Świat się kończy – napisał Bonus BGC, po czym opublikował krótkie wideo, w którym zapłakany dodał, że "jest tragedia".

Wieczorem na Instagramie Witczaka znalazło się jeszcze wspólne zdjęcie z "Walusiem". - Wszyscy mocno wierzymy. Wierzymy, że znowu spotkamy się niebawem w takim składzie. Jest promyk nadziei. Aktualnie Artur jest w śpiączce farmakologicznej. Z szacunku do najbliższych i rodziny dalszych informacji nie będę podawać. Walczymy do końca o jego zdrowie. Trzymaj się Artur – napisał Witczak w opisie do zdjęcia.

KSW64: Przybysz obronił pas! Rywal musiał odklepać! [PODSUMOWANIE]

PunchDown jest największą federacją slapfightingu na świecie. Na oficjalnych galach zawodnicy rywalizują ze sobą na zasadach fazy pucharowej, a więc tzw. drabinki. Pojedynki odbywają się w formule 1 na 1, przy stole i polegają na uderzaniu się na przemian w policzek z otwartej dłoni. O zwycięstwie – podobnie jak w innych sportach walki – decydują: nokaut lub werdykt sędziowski. Wszystkie dotychczasowe gale spotkały się ze dobrym odbiorem, a grono sympatyków tej widowiskowej dyscypliny stale rośnie, zarówno w Polsce jak i na całym świecie.