Znamy datę i miejsce "największej walki w historii KSW"! Starcie gigantów w grudniu!

Zgodnie z zapowiedziami, o szczegółach hitowej walki Chalidow - Soldić poinformowano na gali KSW 64, która odbywa się w Łodzi. Oficjalne potwierdzenie walki było już tylko formalnością. To, że do niej dojdzie, stało się jasne podczas poprzedniej gali KSW. Po tym, jak Soldić rozbił Patrika Kincla na gali KSW 63, przeskoczył przez oktagon i podbiegł do obecnego na gali Chalidowa, prosząc o walkę.

- Roberto nie musi prosić o walkę, bo on jest mistrzem - mówił wówczas Mamed Chalidow.

- Nie wiem, czy to będzie największa moja walka w KSW. Stoczyłem dużo najważniejszych walk, ale osobiście jest to najważniejsze starcie dla mnie, bo chciałem dokończyć karierę, utrzymując poziom i walczyć z najlepszymi. W wieku 41 lat mogę się bić z zawodnikiem piętnaście lat młodszym, który jest mistrzem. Dla mnie to jest bardzo ważne - tak Chalidow skomentował walkę z Soldiciem w rozmowie z Polsatem Sport.

"Najdroższa walka w historii polskiego MMA" 18 grudnia w Gliwicach!

KSW na gali KSW64 podała szczegóły walki Chalidowa z Soldiciem. Odbędzie się ona na najbliższej gali KSW65 w Gliwicach, która została zaplanowana na 18 grudnia. Będzie to oczywiście pojedynek wieczoru, który już teraz nazywany jest "największą walką w historii KSW" oraz "najdroższą w historii polskiego MMA"!

Innym ciekawym pojedynkiem na tej gali będzie rewanżowe starcie Brazylijczyka Daniela Torresa z Francuzem Salahdinem Parnasse. W pierwszej walce, na styczniowej gali KSW 57, sensacyjnie lepszy był Brazylijczyk, który znokautował swojego przeciwnika.

- To starcie będzie zdecydowanie najdroższe w historii KSW. Na ich zarobki wydamy łącznie kilka milionów złotych. To nie tylko najdroższa walka w historii KSW, ale myślę, że i w historii europejskiego MMA. To naturalny proces, bo Mamed zarabia znacznie lepiej niż w 2015 roku (przy okazji walki z Materlą - przyp.red.), a Soldić zanotował w KSW już sześć efektownych zwycięstw. Co chwila do Roberto podbija UFC, ale on nigdzie się nie wybiera, bo u nas mu dobrze - mówił w rozmowie ze Sport.pl współwłaściciel KSW Martin Lewandowski.