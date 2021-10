KSW 64. Gdzie i kiedy obejrzeć walkę Pudzianowski - Bombardier? [TRANSMISJA]

Pojedynek Mariusza Pudzianowskiego z Bombardierem miał odbyć się już w marcu tego roku na gali KSW 59. Do starcia jednak nie doszło z powodu problemów zdrowotnych. Senegalczyk wypadł ze względu na zapalenie wyrostka robaczkowego. Po sześciu miesiącach wrócono do walki, choć nie będzie to starcie sobotniego wieczoru.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewanż Szpilka vs Adamek w MMA? "Już wolałbym zobaczyć ich walkę na gołe pięści"

KSW. Pudzianowski zmierzy się z Bombardierem. Kto wyjdzie cało z tego starcia?

Władze bardzo szybko znalazły zastępstwo dla Mariusza Pudzianowskiego. Do starcia z byłym strongmanem stanął Nikola Milanović, ale przegrał w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut. Pojedynek obfitował w kontrowersje, ponieważ Pudzian podczas próby obalenia złapał się siatki. "To był odruch bezwarunkowy, silniejszy ode mnie. Sędzia krzyknął "puść siatkę", no i od razu puściłem. Nie wiem, czy ja się wtedy tym wybroniłem przed obaleniem" - mówił Pudzianowski po walce.

Pudzianowski przyjął wyzwanie Bombardiera! Może zmienić dyscyplinę

Serigne Ousmane Dia jest jedną z legend zapasów w Senegalu. W dyscyplinie tej sięgał po tytuł mistrza świata w 2002 i 2014 roku, jednak od 2018 roku rywalizuje w MMA. Do tej pory stoczył dwa pojedynki i oba wygrał - z Amadou Papisem Konezem (72 sekundy, nokaut) i Danielem Podmore (59 sekund, nokaut).

KSW 64. Karta walk

Sebastian Przybysz (8-2-0) vs. Bruno Santos (10-2-0) [ WALKA WIECZORU],

Mariusz Pudzianowski (15-7-0) vs. Serigne Ousmane Dia (2-0-0),

Daniel Rutkowski (12-2-0) vs. Filip Pejić (15-5-2),

Robert Ruchała (5-0-0) vs. Patryk Kaczmarczyk (7-0-0),

Michał Pietrzak (10-4-0) vs. Shamil Musaev (15-0-0),

Sylwia Juśkiewicz (9-6-0) vs. Karolina Owczarz (4-1-0),

Cezary Kęsik (12-1-0) vs. Marcin Krakowiak (11-3-0),

Albert Odzimkowski (11-5-0) vs. Jason Radcliffe (16-8-0),

Adam Tomasik (5-0-0) vs. Oumar Sy (4-0-0).

Gdzie i kiedy obejrzeć walkę Mariusza Pudzianowskiego z Bombardierem?

Gala KSW odbędzie się w sobotę 23 października w Atlas Arenie w Łodzi. Rozpoczęcie wydarzenia planowane jest na godzinę 20:00. Galę KSW 64 transmitowaną w PPV będzie można obejrzeć za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go - w cenie 40 zł. Zapraszamy do śledzenia informacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.