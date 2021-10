Pudzianowski przyjął wyzwanie Bombardiera! Może zmienić dyscyplinę

Podczas nadchodzącego KSW 64 Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Senegalczykiem Serginem Ousmanem Dią. Obaj zawodnicy mieli się zmierzyć blisko sześć miesięcy temu, jednak Dia wypadł z walki ze względu na zapalenie wyrostka robaczkowego. Po rekonwalescencji wrócił do treningów i zawalczy w sobotę 23 października.

Wyzwanie polega na przyjeździe do Senegalu, gdzie Pudzianowski mógłby poznać dyscyplinę, którą wcześniej zajmował się Sergine Ousmane Dia. - Skoro ja przyjechałem teraz do Polski walczyć w MMA, zapraszam go w 2022 roku do Senegalu, żeby zobaczył nasze zapasy. Kto wie, może mógłby nawet zawalczyć? - powiedział Dia w rozmowie z "Polsatem Sport".

Mariusz Pudzianowski odpowiedział w komentarzu: "Przyjmę chętnie!!! Lubie nowe wyzwania". Sergine Ousmane Dia, czyli Bombardier jest jedną z trzech legend zapasów w Senegalu. W dyscyplinie tej sięgał po tytuł mistrza świata w 2002 i 2014 roku, jednak od 2018 roku rywalizuje w MMA. Do tej pory stoczył dwa pojedynki i oba wygrał - z Amadou Papisem Konezem (72 sekundy, nokaut) i Danielem Podmore (59 sekund, nokaut).

Hitowe starcie w wadze superciężkiej będzie jednym z głównych podczas KSW 64. Gala odbędzie się w sobotę 23 października. Biorąc pod uwagę, że będzie to ósmy z dziewięciu pojedynków, najpewniej rozpocznie się około godziny 22:30 - 23:00. Zapraszamy do śledzenia informacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.