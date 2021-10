Walka Pudzian - Bombardier już zaraz! Gdzie obejrzeć stracie gigantów [TRANSMISJA TV]

Mariusz Pudzianowski podczas KSW 64 zmierzy się z senegalskim olbrzymem Sergine Ousmane Dia. Do pojedynku miało dojść już w marcu tego roku, jednak na przeszkodzie stanęły kłopoty zdrowotne Bombardiera. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że starcie odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Mariusz Pudzianowski w końcu powalczy z Bombardierem

Marcowy pojedynek Mariusza Pudzianowskiego z Bombardierem nie doszedł do skutku, jednak władze KSW nie pozwoliły, aby "Pudzian" nie stoczył walki. Miejsce Senegalczyka zajął wówczas mający zerowe doświadczenie w KSW Nikola Milanović i po zaledwie 72 sekundach pojedynek zakończył się wygraną byłego strongmana.

Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie starciem Pudzianowskiego z Bombardierem, władze KSW postanowiły ponownie postarać się o organizację tego pojedynku. Ostatecznie tak się stało, dzięki czemu obaj staną naprzeciw siebie podczas KSW w łódzkiej Atlas Arenie.

Mariusz Pudzianowski - Bombardier. Kiedy i o której godzinie walka? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Sergine Ousmane Dia, czyli Bombardier jest jedną z trzech legend zapasów w Senegalu. W dyscyplinie tej sięgał po tytuł mistrza świata w 2002 i 2014 roku, jednak od 2018 roku rywalizuje w MMA. Do tej pory stoczył dwa pojedynki i oba wygrał - z Amadou Papisem Konezem (72 sekundy, nokaut) i Danielem Podmore (59 sekund, nokaut).

Hitowe starcie w wadze superciężkiej będzie jednym z głównych podczas KSW 64. Gala odbędzie się w sobotę 23 października. Biorąc pod uwagę, że będzie to ósmy z dziewięciu pojedynków, najpewniej rozpocznie się około godziny 22:30 - 23:00. Galę KSW 64 transmitowaną w PPV będzie można obejrzeć za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go - w cenie 40 zł. Zapraszamy do śledzenia informacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Karta walk - KSW 64