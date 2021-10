"Supersamochód mórz" sprzedany za kosmiczną cenę. McGregor działa "poza limitami"

Zagraniczne media piszą o nim "Supersamochód Mórz". Model Tecnomar łodzi motorowej pochodzi z połączenia sił Lamborghini i The Italian Sea Group. Wyjątkowy jest także z nazwy. Posiada w sobie liczbę "63", ponieważ nawiązuje do ilości wyprodukowanych egzemplarzy, długości (63 stóp, czyli 19,2 metrów), a nawet roku, w którym założono firmę Lamborghini (1963). Maksymalna prędkość Lamborghini 63 wynosi 111 km/h, a waga - 24 tony.

Conor McGregor kupił sobie luksusowy jacht. Specjalne prośby Irlandczyka

Conor McGregor za nowy, ekskluzywny jacht zapłacił 3,5 mln euro, jednak jak donoszą belgijskie media, pół miliona tej kwoty miało wynikać ze spersonalizowanych wymagań Irlandczyka. Zalicza się do nich: kolor, który jest nawiązaniem do narodowych barw czy detale reklamujące produkowany przez jego firmę whisky - Proper Twelve.

McGregor czekał na swój nowy jacht wiele miesięcy. Zamówienie miał złożyć w 2020 roku, pochwalił się nim jednak dopiero przy odbiorze, czyli kilka dni temu. Irlandczyk jest właścicielem 12. wyprodukowanego egzemplarza. "Poza limitami" - napisał wymownie McGregor.

Wiadomo, co zawodnik MMA chce zrobić z poprzednią łodzią motorową, która kosztowała go 3 mln euro. Jacht Prestige 750 został wystawiony na sprzedaż. Z zarobionych pieniędzy Irlandczyk chce kupić bar "O'Neills Pub" w Dun Laoghaire. Kupno wyniesie go 800 tys. euro, a nowy lokal ma powierzchnię ponad 1,4 tys. metrów kwadratowych.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Conor McGregor w oktagonie spędził 8 minut i 12 sekund, a mimo to wg. magazynu "Forbes" był najlepiej zarabiającym atletą w 2020 roku. Jego sumaryczne wpływy magazyn oszacował na 180 mln dolarów. Ciekawostką jest jednak, że sportowa część aktywności przyniosła mu tylko 22 miliony. Reszta pochodzi z biznesów prowadzonych przez Irlandczyka.