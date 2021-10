"Będę świętował, gdy umrzesz". Brutalna odpowiedź Conora McGregora

Choć Conor McGregor (22-6) od lipca nie był widziany w oktagonie, nieustannie znajduje się na nagłówkach portali z całego globu. Jednym razem awanturuje się na czerwonym dywanie, innym wdaje się w niepotrzebne wymiany w przestrzeni internetowej. Teraz ponownie postanowił wbić szpilkę Chabibowi Nurmagomiedowowi (29-0), naśmiewając się z tego, iż wewnątrz jego grupy praktykowana jest endogamia. Obojętny na to nie pozostał menadżer Dagestańczyka, momentalnie kontrując wpis "Notoriousa". - Ponownie obrażamy ludzi, nację i religię – to nie jest zabawne. Moim marzeniem jest spotkać cię osobiście - napisał Abdelaziz.

REKLAMA

Wpis Aliego Abdelaziza screen Twitter

Zobacz wideo "Jeśli Kownacki przegra z Heleniusem, to pożegna się z marzeniami o walce o pas"

Conor McGregor: Będę świętował, gdy umrzesz

Opinia Alego Abdelaziza najwyraźniej na tyle ubodła dumę Irlandczyka, że ten nie mógł pozostawić jej bez odpowiedzi. Bez chwili namysłu, odpisał, że czeka, aż nadejdzie jego śmierć. - Nienawidzę cię koleś. Będę świętował, gdy umrzesz - napisał na Twitterze McGregor. Niedługo później jednak usunął swój wpis.

Wpis Conora McGregora screen Twitter

Joanna Jędrzejczyk odpowiada na krytykę. Zdradziła kiedy wróci do oktagonu

McGregor od zawsze głośno manifestował swoje zdanie. Jedni go za to uwielbiają, inni wręcz przeciwnie. Ostatnimi czasy coraz częściej zaczyna jednak wchodzić na wrażliwe tematy, które mogą dotknąć sporą część społeczeństwa, więc nie wiadomo, ile i czy w ogóle przedstawiciele największej organizacji będą to jeszcze tolerować. Mając jednak na uwadze, jak ogromne zainteresowanie generują wydarzenia z jego udziałem, bardzo możliwe, iż ponownie puszczą to płazem.

Więcej o sportach walki przeczytasz na inthecage.pl