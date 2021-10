Rywalka krytykuje Joannę Jędrzejczyk. Chce usunięcia Polki z rankingu

Joanna Jędrzejczyk nie stoczyła żadnej walki od marca 2020 i gali UFC 248. Wówczas przegrała z Weili Zhang po kapitalnej walce o tytuł mistrzowski w walce słomkowej. Od tamtej pory Polka nie stoczyła żadnej walki, a w międzyczasie doznała kontuzji prawej nogi, na którą trzeba było założyć aż jedenaście szwów.

REKLAMA

Joanna Jędrzejczyk pokazała zdjęcie drastycznej kontuzji. "Robię, co tylko mogę"

Joanna Jędrzejczyk skrytykowana przez Marinę Rodriguez

Polkę ostro skrytykowała Marina Rodriguez. - Joanna nie chce ze mną walczyć. Dlatego sądzę, że nie powinna znajdować się w rankingu UFC. Nie walczy i powinna zrobić miejsce dla tych dziewczyn, które walczą trzy razy w roku, by awansować w rankingu - powiedziała Rodriguez na konferencji prasowej po sobotniej walce podczas UFC Fight Night 194. Brazylijka pokonała podczas gali w Las Vegas Mackenzie Dem.

Joanna Jędrzejczyk nie walczyła od ponad półtora roku, jednak to nie przeszkadza, aby Polka nadal znajdowała się na 3. pozycji w rankingu wagi słomkowej. Przed nią znajduje się tylko mistrzyni Rose Namajunas i Weili Zhang. Marina Rodriguez jest aktualnie na 7. pozycji.

Były trener zakpił z Deontay'a Wildera? Tajemnicze nagranie [WIDEO]

Joanna Jędrzejczyk to była mistrzyni UFC w wadze słomkowej. Polka utrzymywała ten tytuł w latach 2015-2017 i nie ukrywa, że nadal jest gotowa, by ponownie walczyć o tytuł. Niewykluczone, że w najbliższym czasie Jędrzejczyk zmierzy się ze zwyciężczynią rewanżowego starcia o pas między Namajunas i Zhang, do którego dojdzie już 6 listopada na gali UFC 268.