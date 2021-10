Co za wejście z boiska do ringu! Zwycięstwo Korzyma w debiucie

Z każdym rokiem sporty walki zyskują na popularności w Polsce. To już trend, że swoich sił w MMA próbują celebryci czy sportowcy z innych dyscyplin. W klatce KSW oglądaliśmy Jacka Wiśniewskiego, byłego piłkarza Górnika Zabrza. Dla federacji FFF walczył Piotr Świerczewski, były reprezentant Polski. W piątek kolejny piłkarz zadebiutował w ringu, ale tym razem nie na zasadach MMA, a w kickboxingu.

Chodzi o Macieja Korzyma, czyli zawodnika z bogatą ekstraklasową przeszłością. W najwyższej klasie rozgrywkowej zagrał 241 razy. Bronił barw Legii Warszawa, Odry Wodzisław, GKS-u Bełchatów, Korony Kielce, Podbeskidzia Bielsko-Biała i Górnika Zabrze i Sandecji Nowy Sącz. W Ekstraklasie zdobył 38 bramek i zanotował 17 asyst. Obecnie kopie piłkę dla Barciczanki Barcice (liga okręgowa).

Korzym w piątek wygrał swoją debiutancką walkę. Były piłkarz pokonał Huberta Schmidta, wykorzystując celne i mocne kopnięcia. I choć w drugiej rundzie po jednym z takich kopnięć na jego nodze pojawiła się krew, wytrzymał do końca pojedynku i dzięki niejednomyślnej decyzji sędziów, zanotował zwycięstwo w swojej pierwszej walce.

Trudny czas dla K1 w Polsce, ale jest jedna wielka gwiazda

Kickboxing w ostatnim czasie nie cieszy się zbyt dużą popularnością w Polsce. Kibice znacznie chętnie oglądają gale MMA. Jednak to nie znaczy, że nie mamy gwiazd. I to gwiazd światowej klasy. Ostatnio wielu kibiców zachwyciło się nokautem Arkadiusza Wrzoska! Na gali GLORY 78 w Rotterdamie polski kickbokser zaszokował wszystkich, nokautując legendę K1, Badra Hariego! I to w jakim stylu! Zobaczcie TUTAJ.