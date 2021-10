Polska z kolejnym medalem na MŚ. Sahakjan powtórzył wyczyn z 2018 roku

W dniach 2-10 października odbywają się mistrzostwa świata w zapasach. Jak dotąd Polska radzi sobie w nich bardzo dobrze. W piątek brązowy medal zdobył Geworg Sahakjan, który startował w stylu klasycznym w kategorii do 72 kilogramów.

Reprezentant Polski powtórzył wyczyn z 2018 roku i zdobył brązowy medal

Sahakjan przystępował do rywalizacji jako jedna z nadziei medalowych. W 2018 roku zawodnik zdobył brązowy medal na MŚ, a rok później został wicemistrzem Europy.

W Oslo w 1/8 finału Sahakjan wygrał 6:1 z Francuzem Ibrahimem Mahmoudem Ghanemą. W ćwierćfinale zawodnik przegrał z Rosjaninem Siergiejm Kutuzowem. Jako że Rosjanin awansował do finału, urodzony w Armenii zapaśnik miał szansę na dalszą rywalizację i wykorzystał ją, wygrywając 3:1 z Valentinem Peticą w repasażach. W pojedynku o trzecie miejsce Sahakjan pokonał Cengiza Arslana. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, ale Polak wykonał lepiej punktowaną akcję.

Mistrzostwa świata w zapasach. Polska drugi raz w historii zdobyła medal w każdym stylu

Trwający czempionat jest bardzo udany dla Polski. We wtorek mistrzem świata został Magomedmurad Gadżijew, a w środę trzecie miejsce zajęła Katarzyna Krawczyk. Z trzema medalami na koncie Polska zajmuje ósme miejsce medalowe. Aktualnie pierwsza trójka to USA (14 medali, pięć złotych), Japonia (11 medali, pięć złotych) i Związek Rosyjski Zapaśników (14 medali, cztery złote).

Co ciekawe, to drugie w historii mistrzostwa, w których reprezentacja Polski zdobyła po medalu w każdym stylu (Gadżijew wygrał w stylu wolnym mężczyzn, a Krawczyk w wolnym kobiet). Do tego należy dołożyć zdobyty w piątek medal Sahakjana w stylu klasycznym. Podobny wyczyn udało się osiągnąć w 2017 roku.