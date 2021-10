Wspaniałe informacje dla kibiców! Wiemy, kto pokaże walkę Fury - Wilder i Kownackiego

W nocy z soboty 9 października na niedzielę 10 października odbędzie się długo oczekiwana gala boksu w Las Vegas, w trakcie której odbędzie się trzecia walka pomiędzy Deontayem Wilderem a Tyson Furym. Na gali walczyć będzie także polski pięściarz Adam Kownacki, którzy będzie chciał zrewanżować się Szwedowi Heleniusowi.

Fury - Wilder. Wreszcie, wiemy pokaże hitową walkę

Szef TVP Sport Marek Szkolnikowski poinformował w środę, że nabywcą praw do transmitowania hitowej gali została Telewizja Polska. "Czy w TVP Sport zobaczą Państwo Wilder - Fury III? Tak! A Kownacki - Hellenius II też? Też!" - napisał na Twitterze.

"A czy Mateusz Borek lubią się z Andrzejem Wasilewskim? No pewnie! Łączy nas boks, a w nocy z soboty na niedziele kolejne wielkie show!" - dodał także enigmatycznie. Być może chodzi o to, że związani z polskim boksem Mateusz Borek i Andrzej Wasilewski pojawią się w studiu TVP Sport. Będzie to o tyle interesujące, że w przeszłości bardzo często pomiędzy nimi dochodziło do wymiany zdań w mediach społecznościowych.

Fury - Wilder. Gdzie i kiedy oglądać hitową walkę? [Transmisja TV, stream online]

Tyson Fury i Deontay Wilder wejdą do ringu 10 października między godziną 4:00 a 5:00 czasu polskiego. Przed walką Brytyjczyka i Amerykanina na tej samej gali Adam Kownacki zmierzy się z Robertem Heleniusem. Transmisja będzie dostępna na TVP Sport, a także na stronie internetowej sport.tvp.pl.