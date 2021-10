Błyskawiczna karma. Złodziej nawet nie wiedział, co go czeka. "Trenerze, wstałeś?"

To był niedzielny poranek, dzień po walce Kevina Hollanda na UFC w Las Vegas z Kylem Daukausem. - Usłyszałem w słuchawce: "Trenerze, wstałeś? No to wstawaj, bo ja ścigam jakiegoś złego faceta i jestem właśnie tuż obok twojego domu. Tak, właśnie ktoś ukradł samochód, a ja go próbuję dorwać" - relacjonował w rozmowie z "MMA Junkie" trener Shug Dorsey. To on w niedzielny poranek odebrał telefon od Hollanda, który chwilę wcześniej ruszył w pościg za złodziejem samochodu.

"Dla mnie to nic nowego, bo on właśnie taki jest"

"To była scena jak z filmu" - pisze "Marca", która relacjonuje, że Holland najpierw usłyszał krzyk ludzi na stacji benzynowej, a po chwili odjeżdżający samochód. Długo się nie zastanawiał, od razu ruszył w pościg za złodziejem, który uciekał w popłochu i po drodze rozbijał ukradzione auto. - Długo byliśmy na linii. Kevin opowiadał mi, na jakich ulicach obecnie się znajduje. Nawet żartowaliśmy, że zachowuje się jak prawdziwy glina, a ja go koordynuję" - opowiadał Dorsey.

Dorsey po mniej więcej godzinie sam dotarł na miejsce. To on uwiecznił moment przekazania złodzieja policji w mediach społecznościowych. - Kevin zawsze robi takie rzeczy. Ludzie widzą tylko to, co pokazuje w internecie. Ale są też takie rzeczy, których nie pokazuje. Znam przynajmniej kilka przypadków. Dla mnie to nic nowego, bo on właśnie taki jest. Jeśli widzi, że komuś dzieje się krzywda, od razu reaguje - relacjonował Dorsey w rozmowie z "MMA Junkie"

28-letni Holland związany z UFC jest od 2018 roku. W MMA wygrał 21 walk i siedem przegrał. Ostatnie starcie z Daukausem zostało uznane za nieodbyte. Holland co prawda wcześniej sam poddał walkę, ale na powtórkach sędziowie zobaczyli, że chwilę wcześniej doszło do niedozwolonego uderzenia głową, które wyraźnie go zamroczyło. UFC poinformowało, że kolejna walka Hollanda z Daukausem odbędzie się już 13 listopada.