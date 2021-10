Historyczny sukces w zapasach! Polak został mistrzem świata!

Do tej pory największym osiągnięciem Magomedmurada Gadżijewa były srebro i brąz mistrzostw świata. We wtorek zapaśnik z Dagestanu, który od 2014 roku reprezentuje Polskę, sięgnął po złoto w stylu wolnym w kategorii do 70 kilogramów.

Rywalizację o medal Gadżijew zaczął już w poniedziałek. To wtedy pokonał kolejno Brytyjczyka Nicolae Cojocaru 9:0, Chilijczyka Carlosa Romero 15:4 i Gruzina Zurabiego Jakobiszwili 4:1.

Pierwsze złoto w historii polskich zapasów!

W półfinale Gadżijew pokonał Tyrana Bajramowa 4:2. Azer to ósmy zawodnik ostatnich igrzysk olimpijskich w Tokio. W finale Gadżijew wygrał z Ernazarem Akmatalijewem z Kirgizji 2:1. To pierwszy taki sukces w historii naszego kraju.

Do tej pory mieliśmy na koncie 14 medali. Nie było wśród nich żadnego złota, tylko siedem srebrnych i tyle samo brązowych krążków. We wtorek Gadżijew napisał piękną historię polskich zapasów.

- Jestem ogromnie szczęśliwy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i dopingują, bo ten medal to także ich zasługa. Po nieudanym starcie na igrzyskach olimpijskich chciałem pokazać, że nadal stać mnie na bardzo dobre wyniki. W takim sezonie jak ten, trudno jest dwa razy przygotować wysoką formę, ale dzięki trenerom i pozostałym osobom zaangażowanym w moje przygotowania, udało się tego dokonać - powiedzał Gadżijew, cytowany przez TVP Sport.