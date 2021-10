"Popek" dostał ofertę hitu na FAME MMA! "Nie bój się, zróbmy to"

Norman "Stormin" Parke mierzył się z Borysem Mańkowskim w walce wieczoru na gali FAME MMA 11. Zawodnicy walczyli w formule bokserskiej w małych rękawicach w trakcie jednej rundy, która trwała 15 minut. Zwycięzcą okazał się "Tasmański Diabeł", który wypunktował Parke'a, choć pod koniec pojedynku przeżywał ciężkie chwile. Tym samym Mańkowski zrewanżował się Irlandczykowi za porażkę na KSW 47. Wtedy Parke wygrał na punkty przez jednogłośną decyzję sędziów.

Kolejny wielki hit na gali FAME MMA? Norman Parke rzucił wyzwanie po walce wieczoru na 11. edycji

Norman Parke po raz pierwszy pojawił się w federacji FAME MMA przy okazji 10. edycji gali. Były zawodnik KSW czy UFC walczył wówczas w walce wieczoru z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim w formule bokserskiej i pokonał rywala na punkty. Werdykt wywołał oburzenie ze strony Życińskiego oraz Michała "Boxdela" Barona. Jeden z właścicieli federacji złożył protest, ale finalnie został on odrzucony i Parke mógł cieszyć się ze zdobycia sztabki złota o wartości 100 tys. złotych.

Norman Parke po przegranej z Borysem Mańkowskim rzucił wyzwanie swojemu kolejnemu rywalowi. "Jestem gotowy na to, aby teraz walczyć w formule MMA, w tej formule czuje się najlepiej. Jest jedna osoba, z którą chcę zawalczyć w MMA. Popek Monster, gdzie jesteś s**o? Tu będzie prawdziwa walka, podpisz kontrakt dz***o, nie bój się, zróbmy to na FAME MMA 12" - powiedział Parke. Taka propozycja spotkała się z aprobatą Mańkowskiego, który oklaskiwał swojego przeciwnika.

Paweł "Popek" Mikołajuw stoczył już jeden pojedynek w federacji FAME MMA. Podczas siódmej edycji raper poddał w pierwszej rundzie Damiana "Stiflera" Zduńczyka. Popek miał zawalczyć na FAME MMA 9 z Patrykiem "Kizo" Wozińskim, ale z pojedynku wykluczyła go kontuzja, a konkretniej wieloodłamowe złamanie kości śródręcza.