Wielki rywal Pudzianowskiego przeżywa dramat. Nie może nawet podnieść ręki. "Do końca życia"

Jarosław Dymek w przeszłości był mistrzem Polski mistrzem Europy w rywalizacji strongmanów, a w parze z Mariuszem Pudzianowskim został nawet drużynowym mistrzem świata. Przez lata należał do światowej czołówki w tej konkurencji.

Jak sam przyznał w rozmowie z WP SportoweFakty, jednym z największym jego zwycięstw jest wygrana w Pucharze Polskim tuż po tym, gdy Pudzianowski zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata. - Największe emocje wciąż budzi wygranie Pucharu Polski tydzień po tym, jak "Pudzian" zdobył swoje pierwsze mistrzostwo świata. On w Malezji wygrał, ja byłem siódmy. Kiedy wróciliśmy do Polski, "Pudzian" był pewny, że nie będzie miał z kim przegrać. I przegrał ze mną o pół punktu. Wtedy łzy pojawiły się nie tylko w oczach moich, ale i moich przyjaciół - przyznał Dymek.

Dymek: Skończyło się tak, że to ja zgarnąłem auto

- Ten sukces pozwolił mi też oddzielić ziarna od plew. Przekonałem się, kto się chce ogrzać w blasku lampy, a kto jest gotów stanąć za nią murem i dmuchać, żeby wzniecić ogień. Ale nie tylko to utkwiło w mojej pamięci - dodał.

- Zawody były rozgrywane blisko rodzinnej miejscowości Mariusza - jak ja to określam: w "Pudzianowie". Wszystko odgrywało się na plaży. Mariusz przywiózł całą wioskę z sołtysem na czele dwoma autobusami. Wielki festyn. Do wygrania był samochód. Wiadomo, kto miał być królem tej imprezy. Skończyło się tak, że to ja zgarnąłem auto, a na koniec wszyscy zawodnicy musieli mnie z tego piachu wypchnąć, bo inaczej nie mógłbym wyjechać. I "Pudzian" też pchał, ale nie było mu w smak. Później już zawsze miałem satysfakcję, jak zaczynał "huczeć" i mnie podgryzać. Wtedy mu przypominałem, jak mnie w "Pudzianowie" z piachu wypychał. Od razu się uspokajał - opowiedział Dymek.

Dymek: Nie jestem w stanie normalnie podnieść ręki

Dymek wycofał się z rywalizacji strongmanów po tym, gdy dały o sobie znać problemy ze zdrowiem. - Rywalizację strongmanów można porównać do przedłużonego sprintu na 300 m. Różnica jest taka, że żaden sprinter nie biega tylu dystansów jednego dnia, a my musieliśmy odbębnić te sześć konkurencji. Niewielu widziało, co się działo w cieniu namiotów - przyznał. - Musieli mnie przywracać do życia tlenem. Czasem mdlałem i trzeba mnie było cucić. Zacząłem balansować na granicy. Od dramatu dzieliło mnie niewiele. Jak śpiewał Perfect: "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść" - dodał.

Po zakończeniu kariery pojawiły się jednak kolejne problemy ze zdrowiem. - Człowiek przez całe życie dźwigał te ciężary, a tu nagle przyszła kontuzja mięśnia piersiowego, który się zwyczajnie urwał. Potem posłuszeństwa odmówił mi prawy bark. Nie jestem w stanie normalnie podnieść ręki. Konsultowałem to z najlepszymi lekarzami. Stwierdzili, że będę się już z tym musiał męczyć do końca życia. Taki los sportowca - zdradził Dymek.