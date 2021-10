Fame MMA. Patrycja Wieja honorarium z pay per view oddała rywalce. Podała powód

Najciekawiej na jedenastej gali FAME MMA zapowiada się pojedynek Borysa Mańkowskiego z Normanem Parke. Zawodnicy będą walczyć w formule bokserskiej w małych rękawicach w trakcie jednej rundy, która będzie trwała 15 minut. "Street style dirty boxing [uliczny styl brudnego boksu] - pierwsza taka walka w Polsce" - reklamuje to starcie FAME MMA. Mańkowski będzie miał okazję do rewanżu na Irlandczyku za porażkę na KSW 47. Wtedy Parke wygrał na punkty przez jednogłośną decyzję sędziów.

Przed główną walką wieczoru zmierzyły się ze sobą Karolina "Way Of Blonde" Brzuszczyńska i Patrycja Wieja. I choć lepsza okazała się ta pierwsza, znacznie więcej mówi się o tej drugiej. W wywiadzie po walce przyznała, że odda swoją premię finansową... rywalce!

- Trzymam kciuki za jej brata, który jest chory na białaczkę. Jest to niemiła sytuacja, dlatego moje pieniążki z pay-per-view będą przekazane Karolinie. Wszystkiego dobrego Karolina dla ciebie i dla twojego brata - powiedziała Wieja po swojej walce. - Bardzo chcę rywalce podziękować za tę walkę, za to wyzwanie. Jest to niesamowite, że o chorobie brata nie wspomniała podczas przygotowań. Było jej bardzo ciężko, a jednak wyszła i walczyła.

